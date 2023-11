Un joven del residencial Lomas de Angelópolis fue captado enfurecido golpeado a otro joven guardia de seguridad -aparentemente porque no lo dejaba pasar- en un video que se ha vuelto viral y ha indignado a la opinión pública en redes sociales.

En el clip que circula en Twitter y Facebook, y que fue reproducido en el noticiario de Ciro Gómez Leyva, se muestra cómo el joven llega y tras cruzar unas palabras con el guardia, se lanza a golpearlo en la cara y cuerpo.

El vigilante no lo dejó pasar por negarse a identificarse, ya que, al no poder accesar con su app al estacionamiento, requería una identificación, según explicó una reportera del medio Ambas Manos.

De acuerdo con algunos vecinos, el joven agresor es estudiante de la Universidad Anáhuac Puebla. Las cámaras de seguridad muestran que la agresión ocurrió el lunes 27 de noviembre alrededor de las 19:00 horas.

Cámaras de seguridad captaron el momento en el que un joven golpeó en varias ocasiones a un guardia de seguridad del residencial Lomas de Angelópolis, en #Puebla. Los primero reportes aseguran que el joven enfureció cuando el guardia pidió presentar una identificación: pic.twitter.com/NcmVp0QFlk — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) November 29, 2023

En otro video grabado por una de las residentes se observa cómo el joven pide que "por favor" no lo graben y acusa al guardia de haber iniciado el pleito.

"Por favor no me grabes, me llegó a pegar... tú me llegaste a pegar y a mí no me pegues yo soy menor de edad... a mí no me vuelves a pegar cabrón", acusaba.

Sin embargo, el vigilante declaró que él ni siquiera le levantó la mano y además "hay cámaras que lo prueban", a lo que el joven de la residencia respondió de manera agresiva y desafiante, gritándole que se acercara.

"Este puto es el que me pegó, ¿te gustó?, ¿te gustó tu putiza?, ya, ya le di en la madre, mejor vente y vamos a darnos un tiro", le gritó.

El video de seguridad circuló en redes sociales, donde trascendió que el guardia está internado en un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ya que resultó con una fractura en la nariz.

