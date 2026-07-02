Morelia, Michoacán. - “Hoy enfrentamos intentos del Poder Judicial federal por inmiscuirse en la autonomía de nuestra institución “, denunció la rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Yarabí Ávila González, frente a resoluciones de juzgados federales que contravienen decisiones tomadas por el Consejo Universitario.

En el marco de la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien realizará su conferencia mañanera este viernes en Morelia, la rectora de la Universidad nicolaita dijo estar preocupada por esta situación, y celebró que la mandataria sea una clara defensora de la educación pública y la autonomía.

“Sus ideales, manifestados en varias ocasiones, nos dan certeza y nos alientan a seguir luchando por nuestro mayor legado: construir una institución más justa”, expuso la rectora Yarabí Ávila.

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Aprovechó la ocasión para invitar públicamente a la presidenta a visitar a la Universidad, que en estos momentos celebra su proceso de ingreso, en el que participan más de 25 mil aspirantes.

Este fin de semana Sheinbaum estará también en Quiroga, Tingambato y Cherán.

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Antecedentes

En este momento la Universidad enfrenta una batalla legal en un juzgado federal, el séptimo, toda vez que resuelve la suspensión de sus funciones del director de la Facultad de Derecho, a quien se le iniciaron procesos de sanción debido a una serie de anomalías entre ellas participar en actividades político-electorales en horarios laborales, y que derivaron en la decisión del Consejo Universitario de separarlo de sus funciones como directivo para enfrentar las acusaciones.

El primer encontronazo entre la Universidad Michoacana y juzgados federales ocurrió durante la huelga (del 20 de abril al 14 de mayo), luego de que magistrados federales autorizaron una huelga de puertas cerradas, echando abajo los antecedentes que existían de que cualquier movilización de esta índole no interfiriera en el desarrollo académico de la institución.

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