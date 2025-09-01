Más Información
Un hombre en presunto estado de ebriedad forcejeó con un policía municipal de Tequila y logró desarmarlo para disparar en varias ocasiones en pleno centro del pueblo mágico causando pánico entre los turistas; hasta el momento ninguna autoridad se ha pronunciado al respecto.
Los hechos ocurrieron este domingo frente a la plaza principal del pueblo, a un costado del templo de Santiago Apóstol, en una de las zonas más concurridas; ahí dos sujetos discutían airadamente según las versiones de algunos testigos que presenciaron el incidente y publicaron videos en redes sociales.
Cuando los policías municipales intervinieron en el conflicto los dos sujetos comenzaron a forcejear con los municipales y más agentes se sumaron para tratar de someterlos, sin embargo uno de ellos logró quitarle el arma de cargo a un oficial.
Al verse despojado del arma, el policía sujetó las manos del hombre obligándolo a apuntar al suelo mientras accionaba el gatillo; los disparos impactaron en el piso y por fortuna no hirieron a nadie pero causaron temor entre las personas que transitaban por la zona y corrieron a buscar refugio cuando escucharon las detonaciones.
Finalmente varios uniformados lograron desarmar y someter al sujeto, pero usuarios de las redes sociales cuestionaron la capacidad de los policías de Tequila para intervenir en este tipo de situaciones.
