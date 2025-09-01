Más Información

En menos de 10 minutos, Rosa Icela entrega informe de gobierno de Sheinbaum; no hubo discurso

En menos de 10 minutos, Rosa Icela entrega informe de gobierno de Sheinbaum; no hubo discurso

Vieja Corte hereda mil 168 asuntos pendientes a ministros electos; prisión preventiva oficiosa, entre ellos

Vieja Corte hereda mil 168 asuntos pendientes a ministros electos; prisión preventiva oficiosa, entre ellos

Nuevos ministros reciben bastón de mando; sigue la cobertura EN VIVO

Nuevos ministros reciben bastón de mando; sigue la cobertura EN VIVO

Soberanía nacional, relación con EU, reforma judicial; los puntos clave del primer informe de gobierno de Sheinbaum

Soberanía nacional, relación con EU, reforma judicial; los puntos clave del primer informe de gobierno de Sheinbaum

Así luce la coladera que provocó la caída de dos atletas durante el Maratón de CDMX; ya fue reparada

Así luce la coladera que provocó la caída de dos atletas durante el Maratón de CDMX; ya fue reparada

Andy reaparece tras escándalo por vacaciones en Tokio; acude al primer informe de gobierno de Sheinbaum

Andy reaparece tras escándalo por vacaciones en Tokio; acude al primer informe de gobierno de Sheinbaum

Unforcejeó con un policía municipal de Tequila y logró desarmarlo para disparar en varias ocasiones en pleno centro del pueblo mágico causando pánico entre los turistas; hasta el momento ninguna autoridad se ha pronunciado al respecto.

Los hechos ocurrieron este domingo frente a la plaza principal del pueblo, a un costado del templo de Santiago Apóstol, en una de las zonas más concurridas; ahí dos sujetos discutían airadamente según las versiones de algunos testigos que presenciaron el incidente y publicaron videos en redes sociales.

Cuando los policías municipales intervinieron en el conflicto los dos sujetos comenzaron a forcejear con los municipales y más agentes se sumaron para tratar de someterlos, sin embargo uno de ellos logró de cargo a un oficial.

Lee también

Al verse despojado del arma, el policía sujetó las manos del hombre obligándolo a apuntar al suelo mientras accionaba el gatillo; los impactaron en el piso y por fortuna no hirieron a nadie pero causaron temor entre las personas que transitaban por la zona y corrieron a buscar refugio cuando escucharon las detonaciones.

Finalmente varios uniformados lograron desarmar y someter al sujeto, pero usuarios de las redes sociales cuestionaron la capacidad de los policías de Tequila para intervenir en este tipo de situaciones.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses