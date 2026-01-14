Para dar seguimiento a las indicaciones del presidente municipal Diego Castañón Trejo, de coordinar esfuerzos entre las autoridades locales para facilitar la logística y protección a la ciudadanía y turistas durante el festival Zamná, personal de Seguridad Pública, Protección Civil y Fiscalización de Tulum realizaron operativos permanentes con acciones de prevención y atención.

A través de un comunicado, el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Edgar Aguilar Rico, informó que elementos de seguridad realizaron más de 60 inspecciones en locaciones y escenarios, más de 55 inspecciones periféricas, antes, durante y después de cada evento, supervisiones en accesos públicos, así como revisiones a personal y colaboradores.

Por su parte, Sergio Canto, director de Fiscalización, dio a conocer que se realizaron operativos permanentes de supervisión y vigilancia con el objetivo de corroborar el cumplimiento de los permisos y disposiciones legales otorgados a las diversas sedes de eventos.

Además, personal de fiscalización realizó recorridos de vigilancia en la zona costera, centro, colonia La Veleta y avenida Tulum para verificar el cierre oportuno de establecimientos conforme a los horarios permitidos.

En esa misma sintonía, la Dirección de Protección Civil reportó que se realizaron verificaciones en instalaciones para constatar la seguridad en temas de cableado, escenario, generadores, extintores, entre otros. Además, se efectuaron recorridos permanentes durante los eventos y personal de control en las áreas de entrada.

Sobre el festival Zamná, el Departamento de Mercadotecnia reportó que se atrajeron a 120 mil viajeros, quienes disfrutaron de este evento que combina sonidos modernos y las bellezas naturales de este destino en sus junglas y playas, y donde convergieron más de 100 nacionalidades.

Con lo anterior, Tulum se consolida a nivel nacional y mundial como un destino de eventos de gran calidad. Para ello, el gobierno municipal señaló que continuará trabajando en elevar la experiencia para cada visitante y colocar al municipio entre los destinos favoritos de los viajeros.

