Hermosillo, Sonora.- El estado de Sonora continúa consolidándose como un referente nacional e internacional en el desarrollo industrial y la atracción de inversión extranjera, impulsado por la visión estratégica del gobernador Alfonso Durazo Montaño.

Como resultado de esta política, la empresa francesa Latécoère líder del sector aeroespacial, manifestó su interés por establecer en la entidad una academia especializada en arneses y sistemas de interconexión.

El anuncio se dio tras una reunión de alto nivel entre el gobernador Durazo y ejecutivos de Boeing, uno de los principales clientes de Latécoère, en la que se acordó dar seguimiento a esta iniciativa que promete importantes beneficios para Sonora, principalmente en materia de capacitación, transferencia tecnológica y fortalecimiento del ecosistema aeroespacial.

De concretarse el proyecto, la academia ofrecería talleres, certificaciones, programas de formación empresarial y consultoría técnica, con el objetivo de consolidar un centro de desarrollo de talento alineado a las necesidades actuales y futuras de la industria instalada en la entidad.

“Entramos en una nueva etapa en el estado, en la que grandes empresas internacionales están convencidas del potencial de Sonora para invertir y consolidar la expansión de su giro industrial. Contamos con la mejor mano de obra, altamente capacitada, y con un entorno ejemplar para el desarrollo y la generación de empleos”, expresó el gobernador Durazo Montaño.

Esta posible alianza se enmarca en la estrategia del Plan Sonora, que busca detonar un desarrollo sostenible a través de proyectos de alto valor agregado, capaces de generar empleos bien remunerados y de posicionar al estado como un facilitador confiable para la inversión industrial.

Latécoère es proveedor estratégico de firmas globales como Boeing, Airbus, Safran, Thales, Bombardier y Global, y destaca por ser proveedor único en diversos programas emblemáticos, entre ellos el Boeing 777, 767 y 737, así como los Airbus A320 y A350. La empresa mantiene un historial reconocido por su puntualidad y altos estándares de calidad, atributos que sus clientes asocian directamente con la capacidad y profesionalismo del talento sonorense.

Actualmente, Latécoère opera cuatro plantas industriales en Hermosillo, donde emplea a mil 526 trabajadores, considerados mano de obra altamente especializada.

En estos centros de manufactura se producen aeroestructuras, sistemas de interconexión, partes detalladas y materiales compuestos, consolidando a la capital sonorense como un punto clave dentro de la cadena de valor aeroespacial.

Con proyectos como este, Sonora refuerza su posición como uno de los estados con mayor proyección industrial del país y como un destino estratégico para la inversión extranjera de alto impacto.

