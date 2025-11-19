Zacatecas.- Tras una agresión registrada contra elementos de seguridad que realizaban patrullajes en la zona serrana del municipio de Villanueva y al desplegarse un fuerte despliegue en esa región, las autoridades han reportado la detención de cuatro personas que se presume son integrantes de una célula criminal, a quienes le fueron aseguradas armas largas.

De acuerdo a la información que fuentes de la Fiscalía General de Zacatecas proporcionaron a EL UNIVERSAL, los detenidos son originarios de Jalisco, Chiapas y Ciudad de México.

Cabe mencionar que la zona serrana de esa región que abarca a los municipios de Villanueva y Tabasco se ha considerado como un foco rojo, debido a que se han encontrado campamentos de los grupos delictivos que operan en la entidad.

Respecto a los hechos que ayer se registraron y que derivó en que se reforzará un despliegue operativo después de que los policías estatales fueron agredidos y luego que causará confusión el incendio de una patrulla sobre la carretera por la que se desplegaban los recorridos de seguridad, las autoridades precisaron que la causa fue por una falla electromecánica.

Sobre el ataque armado el primero en informar fue Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general del gobierno de Zacatecas, quien mencionó sobre un despliegue y movilizaciones en esa zona.

Por la noche, el funcionario estatal emitió una actualización de los resultados de esos operativos, en donde dijo que, de acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría de Seguridad Pública, personal de la Fuerza de Reacción Inmediata, después de ser agredidos por civiles armados en el municipio de Villanueva, se logró la detención de cuatro generadores de violencia y el aseguramiento de cuatro armas largas.

Aclaró que no se reportaron elementos de seguridad lesionados y mencionó que “la situación se encuentra bajo control”.

