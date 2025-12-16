El gobierno de Tijuana anunció la inauguración de un nuevo Sendero Seguro en el Instituto Tecnológico de Tijuana, campus Tomás Aquino, obra que, aseguró, beneficiará directamente a más de 14 mil personas, entre 6 mil estudiantes y alrededor de 8 mil vecinos de la Delegación Otay Centenario, con una inversión de 4 millones 115 mil 678 pesos.

De acuerdo con el gobierno tijuanense, se este proyecto mejorará la iluminación, la movilidad y la seguridad en una zona estratégica de la ciudad.

Dicha obra contempla la instalación de 73 luminarias tipo bolardo a lo largo de 876 metros lineales, conformando un corredor peatonal mejor iluminado y más seguro para quienes transitan diariamente hacia centros educativos, paradas de transporte y zonas habitacionales.

Esta intervención forma parte de una estrategia de prevención y recuperación del espacio público en áreas de alta afluencia, resaltó el presidente municipal Ismael Burgueño Ruiz.

Lee también Gobierno de Morelos rechaza petición de aumento a tarifa mínima del transporte público; unidades están en malas condiciones, dice

Burgueño Ruiz destacó que Sendero Seguro va "más allá de una obra de infraestructura y representa una política pública con enfoque social, orientada a cuidar a estudiantes, trabajadores y familias".

Desde esta perspectiva, agregó, el alumbrado y la seguridad urbana se convierten en herramientas para generar tranquilidad y mejorar la calidad de vida en los entornos cotidianos.

El presidente municipal señaló que este tipo de acciones se desarrollan adoptando la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum, que impulsa la iluminación de zonas vulnerables como parte de una estrategia integral de seguridad, movilidad y bienestar.

Lee también Exalcaldesa de Múzquiz, Coahuila, se encierra en el baño para evitar comparecer ante juez; transmite en vivo su traslado

Señaló que la obra fue posible gracias a la coordinación entre el municipio, el Estado y la Federación, alineada al Plan Municipal de Desarrollo 2025–2027, que promueve una ciudad con infraestructura moderna, servicios públicos eficientes y entornos urbanos más seguros. Con este nuevo Sendero Seguro, el Ayuntamiento reafirma su compromiso de seguir iluminando Tijuana y extendiendo este programa a más puntos de la ciudad.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em