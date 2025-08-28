A punto de cumplir tres años como gobernador de Oaxaca, Salomón Jara (Morena) se define como un mandatario de a pie, de territorio, al recorrer los 570 municipios de esa entidad para escuchar y atender personalmente las necesidades de sus habitantes.

“Hacemos un gobierno de territorio. O sea, estoy permanentemente en los 570 municipios. Me gusta el diálogo, la comunicación y el acercamiento con las comunidades. Lo que nunca se hacía antes, lo hacemos nosotros: estar en contacto directo con la gente”.

En charla con EL UNIVERSAL, el mandatario estatal de 65 años habla de la revocación de mandato, a la que se someterá en diciembre próximo, y que se convirtió ley en la Constitución local gracias a una iniciativa que él presentó.

“Cuando anduve en campaña, en 2022, ofrecí someterme a la voluntad del pueblo, en congruencia con los principios de la 4T [Cuarta Transformación]. Al llegar como gobernador, presenté la iniciativa de ley para que existiera esta figura en la Constitución, porque es un derecho de los ciudadanos y quiero que se lleve a cabo lo más pronto posible”.

Asegura que los oaxaqueños ven con buenos ojos la revocación de mandato. “Les he comentado que los gobernantes no tenemos el derecho de hacer y deshacer con caprichos o actuar contra el pueblo. Así que el soberano será el que nos califique cómo estamos”.

¿No tiene miedo de que en un momento dado la gente vote en contra en esa revocación?

—Si el pueblo me ratifica, se lo agradecería y yo me obligaría a trabajar el doble de lo que trabajé en los tres primeros años. Y en caso de que el pueblo decida que no, pues me regreso a mi pueblo, a San Melchor Betaza, en la sierra norte de Oaxaca, y ahí sentiré una satisfacción muy grande de haber trabajado estos tres años.

Salomón Jara comenta que al llegar a su cargo como mandatario estatal encontró un Oaxaca desordenado y con una gran deuda.

Precisa que la recaudación que había en el gobierno anterior —el de Alejandro Murat— llegó a cerca de 4 mil 500 millones de pesos, cifra que aumentó a 5 mil 900 millones en su primer año de gobierno; en el segundo, se elevó a 6 mil 500 millones, y estima que en 2025 superará los 7 mil millones de pesos.

“Al terminar mi gobierno quiero que tengamos 10 mil millones de pesos de recursos propios. ¿Qué significa esto? [que] estamos recaudando sin aumentar impuestos, pero además estamos haciendo obra pública como nunca se había hecho. He visitado ya en dos ocasiones los 570 municipios de Oaxaca, donde hay obra pública, como una escuela, un camino, drenaje, agua potable. Estamos ejecutando lo que nunca se hacía”, menciona.

Agrega que en sólo tres años su gobierno ha invertido 23 mil millones de pesos en obra pública, y que la eficientización y transparencia de los recursos del estado le ha permitido a su gobierno arrancar programas sociales propios, como Mi Primera Chamba, destinado a los egresados de educación superior y que se les dificulta encontrar su primer empleo; la Beca Margarita Maza, que está dirigida a madres solteras en condiciones de pobreza extrema. y Crédito a la Palabra Mujeres, para las emprendedoras.

“Tenemos 51.2% de pobreza, disminuyó en un porcentaje muy importante en Oaxaca. Hay otros estados que tienen un porcentaje más grande, como el caso de Guerrero, con 58.2%, y Chiapas, con 67% o 68% de pobreza. Toda esta situación nos hace pensar que hay que hacer algo más por el pueblo, y por eso trabajo y me esfuerzo diariamente”, refiere.

¿Qué le preocupa más en estos momentos?

—Lo que me preocupa es la pobreza, así que tenemos que trabajar muy fuertemente para disminuirla. Por eso tenemos programas sociales propios, y este año voy a darle mayor intensidad a los programas sociales. Me gusta mucho la política de servicio, la de atender a las comunidades. Yo provengo de una comunidad indígena, soy zapoteco.

He vivido años en mi tierra y conozco su cultura, lo que representa la belleza cultural de nuestros pueblos, pero también la pobreza. Cuando era pequeño, decía que si en algo podía ayudar, tenía que hacerlo (...) Fui topil, fui policía, fui de la comisión porque siempre quise servir a mi pueblo, apoyar y ayudar.