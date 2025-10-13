Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El gobernador Américo Villarreal Anaya (Morena) informó que se envió un helicóptero al estado de Veracruz para apoyar a la población civil que enfrenta serios problemas, por las inundaciones a consecuencia de las intensas lluvias y el desbordamiento del Río Cazones.

Además, la nave de Protección Civil del Estado de Tamaulipas ayudará en el transporte de medicinas, médicos y llevar alimentos a las comunidades que se encuentran aisladas, "nosotros, como gobierno, hemos entregado, hasta el momento, tres mil despensas.

Villarreal Anaya exhortó a la sociedad tamaulipeca a solidarizarse y brindar el apoyo que se requiera a las familias damnificadas. "Me gustaría que en cada una de sus dependencias podamos participar también como sociedad, para fortalecer ese apoyo a estas entidades que ahorita están en esta circunstancia y se vea la presencia de Tamaulipas como una entidad humanista", expresó.

En la ceremonia cívica de Honores a la Bandera, celebrada en el Complejo Estatal de Seguridad Pública, el gobernador dio el banderazo a 14 vehículos blindados tipo Mamba y 15 camionetas pick up Ram 2500, para fortalecer el despliegue operativo de la corporación.

Tamaulipas envía helicóptero y ayuda humanitaria a Veracruz por inundaciones. Foto: Especial

Ahí reconoció el esfuerzo y la contribución diaria que realiza la Guardia Estatal y realizó un recuento de los avances de seguridad y de las condiciones de paz en los eventos más recientes celebrados en todo el estado, "la Guardia Estatal contribuye en todas estas acciones con su profesionalismo y dedicación".

Y pidió un aplauso para los elementos policíacos que "con su trabajo nos da esa seguridad y esa confianza para los que vivimos aquí, en esta gran entidad que es Tamaulipas".

En el evento habló Carlos Arturo Pancardo Escudero, secretario de Seguridad Pública, quien reconoció el compromiso del gobernador con la tranquilidad de las y los tamaulipecos, por lo cual ha destinado recursos históricos a esta dependencia y a sus diferentes agrupamientos: Policía Cibernética, Agrupamiento Carretero, Montado, Canino, Guardia de Género y Tránsito Estatal, quienes trabajan de manera permanente en los 43 municipios del estado.

"Todo ello refleja un principio que guía al gobierno humanista y transformador de Tamaulipas: que la seguridad no se impone, se construye con cercanía, respeto y justicia social", aseveró y aseguró que, a la mitad del camino de esta administración, los avances son visibles, la tranquilidad se fortalece, la confianza regresa y el estado avanza hacia un futuro de paz y desarrollo.

