La informó que hasta la mañana de ayer se había confirmado el fallecimiento de 70 personas tras las lluvias e inundaciones del pasado fin de semana en Puebla, Querétaro, Hidalgo, San Luis Potosí y , mientras que 72 personas no habían sido localizadas.

En su conferencia mañanera de este jueves en Palacio Nacional, Sheinbaum detalló la muerte de 30 personas en Veracruz, 21 en Hidalgo, 18 en Puebla y una en Querétaro. Además, informó que en los últimos días se han encontrado varias personas que habían sido reportadas como no localizadas.

“Es importante que sepan que se han localizado varias personas, pero al mismo tiempo también han reportado algunas otras personas que lamentablemente las familias no los encuentran”, dijo.

Destacó que la Comisión Nacional de Búsqueda, de la Secretaría de Gobernación, apoya a familias que reportan la desaparición de sus familiares.

Informó además que se llevaban 26 mil 311 viviendas censadas en los cinco estados.

Sheinbaum apuntó que el censo se ha realizado en coordinación con los servidores de la nación y las secretarías federales que participan en las labores de apoyo y reconstrucción.

De acuerdo con el reporte, los estados con mayor número de viviendas censadas son Veracruz, con 17 mil 120; Puebla, con 4 mil 796; San Luis Potosí, con 2 mil 493; Hidalgo, con mil 221; y Querétaro, con 681.

La Presidenta informó que actualmente operan 15 campamentos en Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí, donde los brigadistas permanecen para realizar los censos y distribuir los primeros apoyos.

Mario Delgado Carrillo, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), informó que 821 planteles educativos resultaron dañados por las fuertes lluvias y todos están asegurados.

Jesús Esteva, titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), dijo que hay 108 municipios afectados —69 prioritarios— y 160 localidades incomunicadas.

