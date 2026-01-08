Más Información
Venezuela anuncia liberación de "un número importante" de presos; es un gesto para "consolidar la paz y la convivencia pacífica"
Detienen a 8 personas en protestas en Mineápolis por muerte de estadounidense a manos de ICE; mujer usó su vehículo como "arma": Noem
Homicidios dolosos registran baja de 40% en 15 meses; Sheinbaum destaca que es el número más bajo desde 2016
García Harfuch reporta avance en detenciones por asesinato de Carlos Manzo; “contamos con más información”, dice
Ciudad Juárez.- Un total de 170 cuerpos han sido identificados de los 386 encontrados en junio del 2025 en el Crematorio Plenitud en Ciudad Juárez, Chihuahua.
De manera oficial se detalló que a la fecha han sido notificadas 165 familias de la identificación de sus deudos y las cinco restantes serán notificadas en próximas horas.
Además, son ya 156 los cuerpos entregados a sus respectivas familias.
Lee también Recuerdan con altares a víctimas del Crematorio Plenitud y de la violencia de género en Ciudad Juárez
La Fiscalía General del Estado en Chihuahua detalló que 114 familias han decidido interponer una denuncia por el delito de fraude en contra de quien o quienes resulten responsables.
La Fiscalía General del Estado, a través de Servicios Periciales, SEMEFO, CEAVE y la Fiscalía de Distrito Norte, refrendó su compromiso de mantener ininterrumpidos los trabajos para lograr la identidad de las personas localizadas en dicho crematorio, así como de continuar brindando atención psicológica, información y asesorías jurídicas, a los deudos afectados que así lo soliciten.
Cabe mencionar, que, a mediados del presente año se espera contar con el perfil genético del ADN del resto de las personas fallecidas, a efecto de cruzar información con la aportada por los familiares y garantizar una identificación plena de las personas.
Confirman nuevo hallazgo de resto biológico en Pasta de Conchos, Coahuila; se han recuperado los restos de 23 mineros
afcl/LL
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]