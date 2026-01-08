Ciudad Juárez.- Un total de 170 cuerpos han sido identificados de los 386 encontrados en junio del 2025 en el Crematorio Plenitud en Ciudad Juárez, Chihuahua.

De manera oficial se detalló que a la fecha han sido notificadas 165 familias de la identificación de sus deudos y las cinco restantes serán notificadas en próximas horas.

Además, son ya 156 los cuerpos entregados a sus respectivas familias.

La Fiscalía General del Estado en Chihuahua detalló que 114 familias han decidido interponer una denuncia por el delito de fraude en contra de quien o quienes resulten responsables.

La Fiscalía General del Estado, a través de Servicios Periciales, SEMEFO, CEAVE y la Fiscalía de Distrito Norte, refrendó su compromiso de mantener ininterrumpidos los trabajos para lograr la identidad de las personas localizadas en dicho crematorio, así como de continuar brindando atención psicológica, información y asesorías jurídicas, a los deudos afectados que así lo soliciten.

Cabe mencionar, que, a mediados del presente año se espera contar con el perfil genético del ADN del resto de las personas fallecidas, a efecto de cruzar información con la aportada por los familiares y garantizar una identificación plena de las personas.

