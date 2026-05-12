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Chilpancingo.— Este lunes, en dos hechos, fueron hallados 10 cadáveres.

El primero de ellos fue a un costado de la carretera federal Chilapa-Tlapa, donde se encontraron cuatro cuerpos.

El segundo fue en la carretera de Olinalá a Temalacatzingo, donde se localizaron seis cadáveres desmembrados en costales.

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