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Chilpancingo.— Este lunes, en dos hechos, fueron hallados 10 cadáveres.
El primero de ellos fue a un costado de la carretera federal Chilapa-Tlapa, donde se encontraron cuatro cuerpos.
El segundo fue en la carretera de Olinalá a Temalacatzingo, donde se localizaron seis cadáveres desmembrados en costales.
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