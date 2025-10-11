Para atender la emergencia ocasionada por las fuertes lluvias que han dejado más de 40 fallecidos, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, canceló la visita que tenía programada mañana domingo en Chalco, Estado de México (Edomex), para encabezar la inauguración de la sede de la Universidad Nacional Rosario Castellanos en ese municipio.

La Oficina de la Presidencia de la República había informado que mañana domingo, la Jefa del Ejecutivo federal estaría mañana domingo a las 10:45 horas en Chalco para inaugurar la sede de la universidad pública.

Sin embargo, esta noche, la dependencia federal informó que la Mandataria no tendrá actividades públicas mañana domingo.

Esta noche, en sus redes sociales, Sheinbaum Pardo informó que el Comité Nacional de Emergencia se encuentra en sesión permanente para atender la emergencia por las afectaciones de las fuertes lluvias en Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí.

La jefa del Ejecutivo federal indicó que para atender esta emergencia se está en coordinación con la gobernadora y los gobernadores de dichas entidades federativas, así como diversas autoridades del gobierno federal.

