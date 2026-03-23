Pachuca, Hgo.- El secretario de Educación en Hidalgo, Natividad Castrejón, dio a conocer que el fallecimiento de una estudiante de bachillerato en Tizayuca, el pasado viernes, ocurrió debido a un accidente mientras realizaban prácticas de educación física.

Se informó que la alumna, de 18 años de edad, identificada como Chanty Donnet Welkeman Blanco, cursaba el cuarto semestre de bachillerato y se encontraba en prácticas como porrista al momento en que ocurrió el accidente.

Indicó que, de acuerdo con lo señalado por sus compañeras, al concluir el entrenamiento, la joven y un grupo de amigas realizaban un último movimiento aparentemente sencillo; sin embargo, perdió el equilibrio y calculó mal la distancia, lo que provocó una caída con lesiones de consideración.

Lee también Colapsa relleno sanitario de Tula; 19 municipios de Hidalgo y Edomex afectados por crisis de basura

Tras ello, fue necesario que la estudiante fuera trasladada en ambulancia a la clínica del Seguro Social en Tizayuca, donde durante el trayecto manifestó dolor intenso. Sin embargo, durante la tarde-noche su familia informó que su estado de salud se había agravado y, posteriormente, el viernes perdió la vida.

Señaló que la familia acudió al Ministerio Público a rendir su declaración y que la investigación ya se encuentra en proceso. El funcionario envió sus condolencias y solidaridad con la familia de la víctima, así como con sus compañeros de escuela.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa