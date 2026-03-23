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Pachuca, Hgo.- El secretario de Educación en , Natividad Castrejón, dio a conocer que el fallecimiento de una estudiante de bachillerato en Tizayuca, el pasado viernes, ocurrió debido a un accidente mientras realizaban prácticas de educación física.

Se informó que la alumna, de 18 años de edad, identificada como , cursaba el cuarto semestre de bachillerato y se encontraba en prácticas como porrista al momento en que ocurrió el accidente.

Indicó que, de acuerdo con lo señalado por sus compañeras, al concluir el entrenamiento, la joven y un grupo de amigas realizaban un último movimiento aparentemente sencillo; sin embargo, perdió el equilibrio y calculó mal la distancia, lo que provocó una caída con lesiones de consideración.

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Tras ello, fue necesario que la estudiante fuera trasladada en ambulancia a la clínica del Seguro Social en Tizayuca, donde durante el trayecto manifestó dolor intenso. Sin embargo, durante la tarde-noche su familia informó que su estado de salud se había agravado y, posteriormente, el viernes perdió la vida.

Señaló que la familia acudió al Ministerio Público a rendir su declaración y que la investigación ya se encuentra en proceso. El funcionario envió sus condolencias y solidaridad con la familia de la víctima, así como con sus compañeros de escuela.

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