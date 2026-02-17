Guanajuato. - Cinco integrantes de una célula delictiva dedicada al secuestro fueron sentenciados a 50 años de prisión, cada uno, por privar de la libertad a una persona y exigir el pago de una cantidad de dinero para liberarla.

La Fiscalía General del Estado señaló que se logró el veredicto condenatorio a casi cuatro años de que ocurrieran los hechos en la ciudad de León, Guanajuato, con base en una investigación científica y técnica que acreditó de manera irrefutable la responsabilidad de los implicados.

Expuso que el 3 de marzo de 2022, cuatro hombres y una mujer que identificó con los nombres de Kevin Aaron, José Arturo, Homero, Joram y Carmen Estefania, interceptaron de forma violenta a una víctima que viajaba con su padre por el bulevar Santa Ana del Conde para privarla de la libertad.

“Ese día, la ofendida fue interceptada por Homero 'N' y Kevin Aaarón 'N', quienes, tras someter a su progenitor, la trasladaron a una bodega ubicada en las inmediaciones del bulevar Morelos, donde permaneció en cautiverio mientras los plagiarios exigían un rescate millonario a través de diversas llamadas telefónicas.

En una intervención, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de León detuvieron a Joram y a José Arturo en la colonia San Pedro, mientras que en la colonia Jardines de los Naranjos fueron capturados Kevin Aarón, Homero y Carmen Estefanía, estos últimos en posesión de armas de fuego.

La Unidad Especializada en Combate al Secuestro logró probar ante el Tribunal de Enjuiciamiento que participaron en labores de vigilancia, logística y custodia de la víctima durante el tiempo que duró el ilícito.

Además de la pena de prisión por la que pasarán medio siglo en la cárcel, los sentenciados deberán cubrir una multa económica, así como el pago por concepto de reparación del daño material y moral a la víctima.

afcl/LL