Cuernavaca.- Un Tribunal de Enjuiciamiento impuso una sentencia de 80 años de prisión por el delito de secuestro agravado en contra de Luis Ángel “N” y Maximino “N”, por hechos suscitados en 2018. La condena fue obtenida con datos aportados por la Fiscalía de Delitos de Alto Impacto (FIDAI), responsable de la investigación.
Durante el desarrollo del juicio oral, la FIDAI acreditó que Luis Ángel “N” y Maximino “N” participaron el 4 de diciembre de 2018 en el secuestro de una víctima en el municipio de Cuautla, por quien exigían a su familia una fuerte suma de dinero para liberarlo.
Ambos fueron aprehendidos en el 2019 por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y puestos a disposición del juez que los requirió por el delito de secuestro agravado.
Tras ello, se inició el proceso penal en su contra y en las diversas etapas quedó demostrada la responsabilidad de los imputados, siendo sentenciados por un Tribunal de Enjuiciamiento a 80 años de prisión, el pago de una multa, la reparación del daño material y moral.
