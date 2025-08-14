Más Información

Cuernavaca.- Un Tribunal de Enjuiciamiento impuso una sentencia de 80 años de prisión por el delito de secuestro agravado en contra de Luis Ángel “N” y Maximino “N”, por hechos suscitados en 2018. La condena fue obtenida con datos aportados por la , responsable de la investigación.

Durante el desarrollo del juicio oral, la FIDAI acreditó que Luis Ángel “N” y Maximino “N” participaron el 4 de diciembre de 2018 en el secuestro de una víctima en el municipio de Cuautla, por quien exigían a su familia una fuerte suma de dinero para liberarlo.

Ambos fueron aprehendidos en el 2019 por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y puestos a disposición del juez que los requirió por el delito de secuestro agravado.

Tras ello, se inició el proceso penal en su contra y en las diversas etapas quedó demostrada la responsabilidad de los imputados, siendo sentenciados por un Tribunal de Enjuiciamiento a 80 años de prisión, el pago de una multa, la reparación del daño material y moral.

afcl/LL

