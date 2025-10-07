Más Información
La exalcaldesa del municipio veracruzano de Alvarado, Sara Luz Herrera Cano -detenida en 2014- fue sentenciada a 20 años de prisión señalada del delito de homicidio doloso calificado.
Se trata de un caso que conmocionó a Veracruz hace más de una década, pues a la exalcaldesa se le señaló de haber ordenado el asesinato de su secretario particular, Michel Martínez Corro.
La fiscalía General del Estado informó que tras un largo proceso fue condenada a 20 años de prisión, además se le suspendieron sus derechos civiles y políticos, y se le ordenó el pago de una reparación del daño a favor de los familiares de la víctima, cuyo cuerpo apareció en una fosa clandestina en el 2013.
Su detención fue un escándalo político en esa época, pues de ser considerada una alcaldesa modelo, pasó a ser acusada del delito de homicidio.
