Cuernavaca.- Presuntos actos de maltrato de su padre habría conducido a cuatro menores de 13, 12, 10 y 8 años a dejar su hogar en Acapulco, Guerrero, y buscar a su abuelita con residencia en Jojutla, Morelos, situado al sur del estado.

Por versiones de sus familiares, trascendió que los infantes salieron de Acapulco el 17 de septiembre. Su padre Genaro “N”, un hombre de 62 años, presentó la denuncia por desaparición de personas ante la Fiscalía del Estado de Guerrero.

La travesía de los menores comenzó al dejar su casa en la colonia La Testaruda, municipio de Acapulco de Juárez, de ahí enfilaron hacia la carretera federal y comenzaron a pedir “raid” para viajar a Jojutla, Morelos, donde sabían vivía su abuelita.

El lunes las redes sociales multiplicaron los mensajes de ayuda para localizar a los menores M.R.O.R., Y.O.R., G.O.R. y J.G.O.R, así identificados por la fiscalía de Guerrero. Según las fichas de búsqueda, los cuatro hermanos fueron vistos por última vez el miércoles 17 de septiembre cuando se bañaban en el río del poblado El 30.

En Jojutla organizaciones civiles comenzaron a pedir el apoyo para compartir el extravío de los infantes, y por la noche la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas de la Zona Sur Poniente, comunicó a oficinas centrales la presencia de los cuatro menores en las oficinas de aquella fiscalía, con sede en Jojutla

Una persona mayor, presuntamente su abuelita materna, los presentó ante el Ministerio Público y después llegaron por ellos elementos de la Agencia de Investigación Criminal para llevarlos a la sede de la Fiscalía General del Estado y realizar la certificación médica.

“Lo importante es que están en buen estado de salud y que fueron localizados sin ser víctimas de delito”, dijo el fiscal general Edgar Maldonado respecto al hallazgo de cuatro infantes -dos niñas y el mismo número de niños.

El Fiscal señaló que se tuvo una acción rápida en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Guerrero que hizo una movilización importante para localizarlos. “Los resultados son positivos y los niños se encuentran en buen estado de salud”, afirmó.

Edgar Maldonado indicó que los niños se encontraban en el poblado de Galeana, en Jojutla, y una vez que se pudo localizarlos, se certificaron en buen estado de salud y se entregaron a las autoridades de Guerrero para ser trasladados nuevamente a su núcleo familiar.

