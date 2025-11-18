Pachuca.- Durante su comparecencia ante los diputados del Congreso local de Hidalgo, el secretario de Gobierno, Guillermo Olivares Reyna, confirmó que Hannia N., hermana del alcalde suplente de Pisaflores, se encuentra involucrada en el asesinato del edil de ese municipio, Miguel Bahena.

La mujer, detenida en Querétaro junto con Jhony N., señalado como autor intelectual del crimen, resultó ser hermana del edil suplente Silvestre García Márquez. Anteriormente el encargado de la Procuraduría de Justicia, Francisco Fernández, había informado sobre esta relación, ahora confirmada también por Olivares.

“Eso, desde luego, ha provocado en la población el rechazo hacia su persona (Silvestre García). Agregado a ello, es del dominio público, él está siendo beneficiado con una suspensión condicional derivada de un delito de lesiones graves que cometió, y que, al ver esa alternativa de un procedimiento abreviado, se ha acogido”, señaló.

Lee también Fiscalía de Sinaloa investiga detonación de explosivo en fiesta de XV años; hay ocho lesionados, 5 de ellos son menores de edad

Secretario de gobierno de Hidalgo, Guillermo Olivares (18/11/2025). Foto: Especial

El secretario refirió que corresponderá a García Márquez determinar si cuenta con el respaldo popular, además de cumplir con los requisitos para asumir el cargo. Como estado, dijo, se respaldará a quien ocupe la Presidencia Municipal.

Ciudadanos de esa demarcación han rechazado la posible llegada de Silvestre García al cargo, por lo que incluso este fin de semana realizaron una manifestación encabezada por la hermana de Miguel Bahena, quien expresó su inconformidad y exigió justicia.

Con pancartas con las frases “Fuera Silvestre, vaca, es su cuñado” y “Pudieron matar tu cuerpo, pero tu alma no; justicia”, la hermana de Bahena encabezó la protesta y señaló que no permitirán la llegada de Silvestre García al gobierno municipal.

Lee también Alerta de viaje de Canadá para evitar Lagunas de Zempoala no impacta a Morelos: secretario de Turismo

Hizo un llamado a los trabajadores del Ayuntamiento para que respalden el proyecto del alcalde asesinado y les pidió no ser cómplices de “unos cuantos con hambre de poder y dinero”.

“Lo repudio totalmente, traidores a los pisaflorenses”, expresó, y aseguró que la muerte de su hermano “no se vende, no se negocia y no está en venta para nadie”.

Actualmente, el municipio de Pisaflores se encuentra a cargo del secretario general, debido a que el cabildo rechazó la llegada de Silvestre García.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr