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Culiacán, Sin. - En la atención médica que se le brindó en un hospital a una joven madre que tuvo dos bebés, no existieron irregularidades, afirmó el secretario de Salud del Estado, Cuitláhuac González Galindo, ya que se tiene evidencias de ultrasonidos y otros estudios que, durante el embarazo, no se detectó un tercer producto.
Señaló que derivado de una publicación en redes sociales sobre un tercer bebe recién nacido que no apareció, se documentó todo el proceso del embarazo, hasta concluir la cesárea, por lo que hasta el momento los padres de familia de los recién nacido no han presentado quejas o reclamos.
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Dio a conocer que la madre, conoció por los resultados de los ultrasonidos que le practicaron y otros estudios de laboratorio que su embarazo era de dos productos, por lo que sorprendió la versión que se divulgó de un tercer bebe.
El secretario de Salud del Estado dio a conocer que se cuenta con todo el expediente clínico de la madre y sus dos recién nacidos y las valoraciones previas que tuvo durante su embarazo, por si ella presentara una reclamación o emprendiera otro tipo de acciones.
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dmrr/cr
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