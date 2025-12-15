Ticul, Yucatán.- El Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó que se registró un sismo de magnitud 3.5 a las 16:47 horas, con epicentro en Lat: 20.393° Log:-89.617°, en otras palabras, a 9 kilómetros (km) al oeste de Ticul, Yucatán, y a una profundidad de 5 kilómetros.

Hasta el momento, no se han reportado afectaciones estructurales ni personas lesionadas y se mantuvo la coordinación con los 106 municipios del estado.

Hay que señalar que la semana pasada se registraron movimientos telúricos en Muna y Ticul sin que se reportaran afectaciones.

