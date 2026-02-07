La tarde de este sábado se registró un incendio en un terreno baldío en el municipio de Emiliano Zapata, en Morelos.

De acuerdo a los primeros reportes, el fuego se registró en un predio vecino a las instalaciones del C5 Morelos.

Lee también: Fuerzas federales catean finca en Tequila, Jalisco; aseguran armas, granadas, equipo táctico y auto de lujo

Personal de Protección Civil y de Bomberos municipales se movilizaron al lugar para combatir las llamas.

Luego de algunas horas, el fuego logró ser controlado.

No se reportaron heridos tras el incendio, sin embargo, varias patrullas en desuso que estaban resguardadas en el predio fueron alcanzadas por las llamas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr