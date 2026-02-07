Más Información

Caen 6 que simulaban ser agentes de la Fiscalía del Edomex; los detuvieron en flagrancia en calles de Huehuetoca

Caen 6 que simulaban ser agentes de la Fiscalía del Edomex; los detuvieron en flagrancia en calles de Huehuetoca

Juanita Guerra justifica salón de belleza en el Senado; servicio le ayuda a concentrarse en trabajo legislativo, dice

Juanita Guerra justifica salón de belleza en el Senado; servicio le ayuda a concentrarse en trabajo legislativo, dice

Municiones fabricadas para Ejército de EU acaban en manos del narco en México: NYT; planta de Lake City, el nexo más crítico

Municiones fabricadas para Ejército de EU acaban en manos del narco en México: NYT; planta de Lake City, el nexo más crítico

Notifican a familias hallazgo de cuerpos en fosas en Sinaloa; hallazgo podría estar relacionado a mineros desaparecidos

Notifican a familias hallazgo de cuerpos en fosas en Sinaloa; hallazgo podría estar relacionado a mineros desaparecidos

Tres muertos y un herido, saldo de la explosión de pirotecnia en comunidad de Oaxaca; "se activa red hospitalaria de la zona": gobernador

Tres muertos y un herido, saldo de la explosión de pirotecnia en comunidad de Oaxaca; "se activa red hospitalaria de la zona": gobernador

Sheinbaum canta con estudiantes de NL frase viral de Tik Tok; “estamos haciendo realidad el derecho a la educación”, asegura

Sheinbaum canta con estudiantes de NL frase viral de Tik Tok; “estamos haciendo realidad el derecho a la educación”, asegura

La tarde de este sábado se registró un en un terreno baldío en el municipio de Emiliano Zapata, en .

De acuerdo a los primeros reportes, el fuego se registró en un predio vecino a las instalaciones del .

Lee también:

Personal de Protección Civil y de Bomberos municipales se movilizaron al lugar para combatir las llamas.

Luego de algunas horas, el fuego logró ser controlado.

No se reportaron heridos tras el incendio, sin embargo, varias patrullas en desuso que estaban resguardadas en el predio fueron alcanzadas por las llamas.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]