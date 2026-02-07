Más Información
La tarde de este sábado se registró un incendio en un terreno baldío en el municipio de Emiliano Zapata, en Morelos.
De acuerdo a los primeros reportes, el fuego se registró en un predio vecino a las instalaciones del C5 Morelos.
Personal de Protección Civil y de Bomberos municipales se movilizaron al lugar para combatir las llamas.
Luego de algunas horas, el fuego logró ser controlado.
No se reportaron heridos tras el incendio, sin embargo, varias patrullas en desuso que estaban resguardadas en el predio fueron alcanzadas por las llamas.
