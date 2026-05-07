Zacatecas.- Se registró un enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad y un grupo delincuencial en el municipio de Joaquín Amaro, localizado en la región suroeste de Zacatecas y colindante con Jalisco, el cual dejó como saldo preliminar dos agresores abatidos.

Este suceso fue informado por la vocería de la Mesa Estatal de Seguridad, al detallar que en la comunidad de Carrizalillo, en el municipio de Joaquín Amaro, personal de la Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas llevaba a cabo recorridos de seguridad y vigilancia cuando fue agredido por civiles armados que se desplazaban en vehículos.

"Por lo anterior, se informa que las corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno activaron un operativo interinstitucional “para contener la agresión y restablecer las condiciones de seguridad en la zona, contando con el apoyo aéreo del helicóptero Black Hawk de la Secretaría de Seguridad Pública, para labores tácticas, vigilancia y apoyo a la población”.

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En el comunicado se precisó que no se registraban elementos policiales lesionados y que el operativo continuaba activo en toda esa región, ya que las fuerzas de seguridad realizaban acciones de búsqueda y contención, debido a que los agresores se dispersaron hacia zonas serranas y caminos de terracería, además de señalar que autoridades del Ejército Mexicano, Guardia Nacional (GN) y corporaciones estatales “establecieron cinturones de seguridad para resguardar a la población y evitar riesgos mayores”.

Fuentes de seguridad informaron a EL UNIVERSAL que derivado de dicho enfrentamiento y operativo, dos de los agresores fueron abatidos, sin embargo, se espera que en próximas horas las autoridades informen los resultados.

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dft