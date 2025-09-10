Pachuca.– El desbordamiento del río Tlautla, en el municipio de Tepeji del Río, Hidalgo, ocasionó la suspensión de clases en una escuela primaria de la demarcación, así como afectaciones en calles y en una vivienda.

De acuerdo con la titular de Protección Civil municipal, Viridiana Reyes, se registraron dos venidas de agua provenientes de los cerros de Santa Ana Azcapotzaltongo, lo que provocó que el río Tlautla alcanzara un crecimiento del 130 por ciento durante la noche y desbordara en uno de sus costados. Esto generó el ingreso de agua a una vivienda, además de la caída de una techumbre en las inmediaciones de la fábrica Caltex.

La funcionaria señaló que, ante este panorama, se estableció coordinación con brigadas de emergencia de la empresa para salvaguardar la integridad de los trabajadores.

Reyes hizo un llamado a la ciudadanía a mantenerse alerta, ya que durante los meses de septiembre y octubre la zona centro del país resulta más afectada por la temporada de lluvias. Afirmó que aún persiste el riesgo, por lo que es necesario extremar precauciones.

Como consecuencia de estas condiciones, la escuela primaria Julián Villagrán suspendió clases debido al anegamiento y a la acumulación de lodo en calles aledañas. Actualmente se llevan a cabo trabajos de limpieza en la zona.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL