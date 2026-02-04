Más Información

Pachuca.— Al menos siete políticos hidalguenses fueron inscritas en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, informó el consejero electoral del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, Alfredo Alcalá Montaño.

Precisó que entre los políticos que estarán impedidos para participar en nuevos procesos electorales se encuentra el exdiputado federal y exalcalde de Zimapán, Erick Marte Rivera Villanueva.

De acuerdo con lo señalado por Alcalá Montaño, este registro forma parte de un mecanismo legal cuyo objetivo es garantizar el derecho de las mujeres a participar en la vida política sin enfrentar conductas que vulneren la equidad y el ejercicio pleno de sus derechos.

Indicó que a nivel nacional el registro cuenta con 435 personas sancionadas, de las cuales 357 son hombres y 78 mujeres. En el caso de Hidalgo, se trata de resoluciones firmes, emitidas por autoridades jurisdiccionales competentes.

Afirmó que, además de Erick Marte Rivera Villanueva, también figuran Feliciano Cruz Hernández, Héctor Miguel Olvera Cortés, Jorge Luis González Cruz, Luis Antonio Montiel Castelán, Magdaleno Luis Camacho Fuentes y Roberto Bravo Hernández, cuyas sanciones estarán vigentes entre 2026 y 2028, de acuerdo con los expedientes correspondientes.

Destacó que estos casos se vinculan con funcionarios de municipios como Zimapán, Huejutla, Tasquillo, Nopala e Ixmiquilpan, lo cual dijo, no refleja una conducta regional específica, sino un problema generalizado que representa un reto para erradicar este tipo de prácticas.

Subrayó que el objetivo del registro no es únicamente sancionar, sino inhibir la violencia política contra las mujeres, para que a partir de 2027 quienes aspiren a un cargo público lo hagan bajo principios de paridad, respeto y derechos humanos.

