El gobernador de Nuevo León, Samuel García, buscará la presidencia en 2030, pero descartó presentarse en las elecciones de 2024 pese a ser uno de los mandatarios estatales con mayor aprobación tras gestionar la llegada de una planta de Tesla.

"Ahorita estamos concentrados en Nuevo León, sobre todo este momento tan importante para Nuevo León requiere de un gobernador concentrado 100 % en el estado, por lo que no me voy a engolosinar con el 2024", indicó en una entrevista con EFE el gobernador, del opositor Movimiento Ciudadano (MC).

Sus declaraciones se producen después de que los partidos arrancaron esta semana la carrera rumbo a las elecciones presidenciales de junio de 2024 tras los comicios del domingo pasado en dos estados del país.

El partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), conquistó la gobernación del Estado de México, el más poblado del país, mientras que la alianza opositora de partidos tradicionales "Va por México" triunfó en el norteño Coahuila.

Dante Delgado, dirigente nacional de MC, mantuvo a su partido como una tercera vía entre estos bandos al indicar el lunes pasado que no hará alianzas ni con el Gobierno ni con los tres partidos históricos de México, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), y el de la Revolución Democrática (PRD).

García reconoció que hay encuestas que lo sitúan en alto nivel de popularidad, como el Ranking de Gobernadores de CE Research, en el que se colocó este mes en primer lugar nacional con 78 % de aprobación.

"Acabo de ver unas encuestas que me colocan en el primer lugar de popularidad de todos los gobernadores y también me han pasado algunas que estoy ya muy alto a nivel nacional, pero estoy concentrado en Nuevo León por lo pronto, yo no creo participar”, insistió.

El mandatario estatal ha ganado notoriedad por gestionar la llegada de Tesla, que en febrero anunció que instalará en Nuevo León su fábrica más grande del mundo con una inversión de entre 5 mil y 10 mil millones de dólares para fabricar 1 millón de autos eléctricos al año.

También es conocido por sus redes sociales y su esposa, la "influencer" Mariana Rodríguez, quien tiene casi 3 millones de seguidores en Instagram.

García había expresado en diciembre pasado que "se apuntaba" como uno de los aspirantes de la presidencia en la conferencia nacional de MC, mientras que en mayo pasado manifestó que su madre lo quiere de presidente.

Nuevo León va a ser mi carta de presentación: Samuel García

Pero ahora señaló que sus aspiraciones las buscará en 2030.

"Ahí sí, pero Nuevo León va a ser mi carta de presentación, por eso quiero estar aquí concentrado", indicó.

Para este 2024, quienes lideran las encuestas son los aspirantes de Morena, como la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y el canciller Marcelo Ebrard, quien anunció este martes que renunciará la próxima semana.

Sobre quién le gustaría como candidato de MC, García prefirió no opinar.

“Eso ya es chamba (trabajo) de Dante, ahí luego que Dante nos explique qué trae en mente”, concluyó el gobernador.