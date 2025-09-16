Más Información
Mérida, Yucatán.- Mientras todos festejaban la noche del Grito de Independencia, sujetos ingresaron a la residencia del exalcalde de Motul, Roger Aguilar Arroyo, apodado el "Zorro", y le hurtaron alrededor de medio millón de pesos.
El exedil que está bajo proceso judicial por supuesta corrupción, tenia el dinero en una caja fuerte.
Estaba con su familia festejando el Grito de Independencia, cuando tuvo lugar el robo.
El atraco ocurrió en su residencia ubicada en la carretera Mérida -Tizimin a la altura del entronque con Kiní, comisaría de Motul.
Un empleado, del también director de Desarrollo Municipal del gobierno del Estado descubrió el robo.
Se interpuso denuncia ante FGE y se abrió una carpeta de investigación.
La Fiscalía General del Estado de Yucatán, ya inició la indagatoria.
