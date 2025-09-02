Reynosa, Tamaulipas.- Un interno del Centro de Ejecuciones y Sanciones (CEDES) en Reynosa, Tamaulipas, perdió la vida tras una riña al interior del centro penitenciario.

La Vocería de Seguridad de Tamaulipas, dió a conocer por medio de redes sociales que las autoridades atendieron este hecho registrado al filo de la madrugada de hoy martes 2 de septiembre.

"Autoridades del Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) de Reynosa informan sobre el fallecimiento de un masculino, quien se encontraba privado de su libertad, derivado de una posible riña al interior del centro penitenciario", publicó la Vocería.

Dio a conocer además, que se informó a los familiares del masculino con los que se tiene contacto permanente.

Autoridades realizan las investigaciones correspondientes conforme a los protocolos.

