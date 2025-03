Tlaxcala.- Agentes de la Policía de Género rescataron a Edith N., esposa del primer regidor del Ayuntamiento de Tlaxcala, Alejandro Alonso N., tras ser víctima de una brutal golpiza, a manos de él, además de mantenerla incomunicada y privada de su libertad durante varias horas.

El representante popular, emanado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), minutos antes de dejarla en libertad para ser resguardada por la policía, la obligó a cambiarse de ropa para que no quedara la evidencia de la sangre y de los golpes que recibió la víctima.

El rescate sucedió a petición de la activista Yeny Charrez, inmediatamente después de que recibió una imagen enviada por la propia víctima a través de WhatsApp. En la fotografía, Edith N., aparece gravemente golpeada y ensangrentada, y esa fue la única manera que encontró para pedir ayuda, ya que no pudo comunicarse de otra forma.

“Mi amiga no aparece…No contesta el celular, los familiares dicen que se fue con él. Necesitamos ayuda porque aquí la municipal dice que no puede entrar a otro municipio. ¿Dónde están los convenios municipales de seguridad? El tiempo pasa”, publicó Chárrez en redes sociales, antes de iniciar la búsqueda y rescate.

La violencia ejercida por Alejandro Alonso N., en agravio de su esposa Edith N., de acuerdo con la activista, ocurrió entre la tarde y la noche del miércoles en un domicilio de la comunidad de Ixtulco, municipio de Tlaxcala, pero, aunque la Policía de Género y la activista se dirigieron a esa ubicación, el rescate no se llevó a cabo allí, sino en otro lugar al que el agresor había trasladado a la víctima, donde la mantenía bajo su control.

“Ella está golpeada, sí está golpeada; está muy espantada, le estrellaron el celular, le hicieron cambiarse de ropa. Ella fue amenazada, (el agresor) le dijo que iba a hablar con la gobernadora para decir que no le creyeran, que era una mentirosa”, señaló Yeni Charrez.

La activista denunció que, además de los golpes, Edith N., fue amenazada y obligada a borrar las pruebas de la violencia sufrida, incluyendo el daño a su celular y su cambio de ropa para ocultar los indicios de sangre.

“Ya la entregó, le obligaron a cambiarse la ropa porque, obviamente, venía con la sangre y como se enteró el cabrón de que lo estábamos buscando, no salió, no tuvo los pinches pantalones para salir y enfrentar las pendejadas que hizo, que no es la primera vez, no era la primera vez”, apuntó.

Afirmó que no es la primera vez que Edith N., sufre maltrato por parte de su esposo el regidor morenista; incluso, aseveró que ya existe una investigación por violencia física, psicológica y patrimonial contra él; no obstante, las autoridades no habrían actuado, supuestamente debido a las influencias que presume el agresor con la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros.

“Esto que ha venido pasando ha sido una y otra vez, no ha sido la primera vez, yo ya tenía conocimiento, pero el desgraciado siempre la amenazaba, y, cuando por fin se animó a denunciar pues no pasó nada. Hoy solo le dio tiempo mandarme la foto de cómo se encontraba y tiene mucho miedo de las represalias políticas que puedan hacer”, indicó.

“Ningún cabrón puede tocar nuestras vidas, ningún insensato tipo, sobre todo que ostenta cargos en nuestro estado puede ser, ni debe ser justificado, que enfrente lo que tenga que enfrentar”, añadió.

Charrez también denunció amenazas en su contra, de las cuales responsabilizó al regidor y a sus familiares, como consecuencia de que durante el rescate ella hizo transmisiones en vivo, a través de la red social de Facebook, y le dio 15 minutos al agresor para que liberara a la víctima o la presentara viva.

“Yo no voy a bajar ningún video. Me dijeron que me podían demandar o denunciar, o no sé qué chingados, pues denuncien, prefiero que me denuncien por ir a defender a víctimas”, asentó.

Ayuntamiento anuncia investigación interna

El Ayuntamiento de Tlaxcala, encabezado por el alcalde Alfonso Sánchez García, informó que inició una investigación interna tras el rescate de Edith N. y los señalamientos contra Alejandro Alonso N., el regidor acusado de la agresión.

A través de un comunicado de prensa, el gobierno municipal aseguró que investigará el caso y tomará las acciones necesarias en caso de confirmarse los hechos denunciados.

“El Gobierno Municipal de Tlaxcala informa que ha instruido a su equipo para investigar y estar pendiente de los señalamientos que se hicieron en contra de un regidor del Ayuntamiento, señalado de una presunta agresión cometida hacia una mujer y, en caso de comprobarse lo expuesto en redes sociales, se actuará conforme lo indique la autoridad competente”.

Con voz atribuida a Sánchez García, la administración municipal expresó en el mismo comunicado que trabaja para garantizar una vida libre de violencia para las mujeres, por ello, reiteró el compromiso de asegurar que Tlaxcala sea un municipio donde prevalezca el respeto, el orden y la justicia.









