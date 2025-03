Edil naranja de Teuchitlán sale a hablar del rancho; "estoy dispuesto a ser investigado"

El 5 de marzo de 2025, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco localizó un rancho de casi 10 mil metros cuadrados en la comunidad de La Estanzuela, en Teuchitlán, que presuntamente era utilizado por el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) como centro de confinamiento, adiestramiento y exterminio de personas. El hallazgo reveló tres hornos crematorios y fragmentos de óseos, además de objetos personales como mochilas y calzado esparcidos por el suelo, lo que confirmaba la magnitud del horror en ese predio.

Este rancho, conocido como Izaguirre Ranch, había sido intervenido previamente por la Guardia Nacional entre septiembre y octubre del 2024 tras un enfrentamiento que resultó en 10 detenidos, aunque la extensión del terreno impidió una inspección exhaustiva en su momento.

En entrevista con el medio local El Occidental, el presidente municipal de Teuchitlán, José Ascención Murguía Santiago, perteneciente al partido Movimiento Ciudadano se mostró dispuesto a ser investigado por las autoridades, a fin de deslindar cualquier responsabilidad sobre el caso. Aseguró que no tenía conocimiento sobre la existencia del rancho hasta su aseguramiento y destacó las dificultades que presenta la ubicación remota del terreno.

"El rancho no está dentro de la cabecera municipal, está retirado, aproximadamente a tres kilómetros y medio de la delegación de La Estanzuela, rodeado por cañaverales. Es complicado saber todo lo que ocurre en ese lugar", comentó Murguía, quien explicó que el terreno se encuentra en una zona despoblada, difícil de monitorear debido a las brechas y al terreno accidentado.

El presidente municipal también se refirió a las críticas del Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien cuestionó la falta de conocimiento de las autoridades locales sobre las operaciones en el rancho. Murguía subrayó que no se había recibido ningún informe de actividades sospechosas en la zona y reiteró su disposición a colaborar con las investigaciones. "Si me investigan, que me investigan, yo estoy limpio y dispuesto a declarar lo que sé", aseguró.

Respecto a los señalamientos del líder del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, Indira Navarro, quien mencionó la posible complicidad de policías municipales, Murguía defendió la integridad de su equipo. "Estoy seguro de que ninguno de nuestros policías está involucrado. Si hay personas de otras corporaciones, no puedo hablar por ellos, pero la investigación debe llegar hasta las últimas consecuencias", destacó.

El alcalde también señaló que no solicitará apoyo adicional por parte de la Secretaría de Seguridad del Estado, ya que considera que ya hay presencia suficiente en la región Valles. Aclaró que el terreno donde se ubica el rancho es ejidal, lo que dificulta el rastreo del propietario, ya que no paga impuestos como el predial ni tiene datos registrados en el catastro.

Finalmente, Murguía expresó su preocupación por el impacto que este hallazgo pueda tener en la economía local. Teuchitlán, conocido por su atractivo turístico, que incluye los Guachimontones y actividades relacionadas con la pesca y la agricultura, podría enfrentar repercusiones económicas si la imagen del municipio se ve afectada por los eventos ocurridos en el rancho Izaguirre. "Lo que más me preocupa es el daño que esto puede causar al comercio local, que vive del turismo", concluyó el presidente municipal.





