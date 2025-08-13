Culiacán.- A causa del fuerte oleaje que se presenta en las playas de Mazatlán, los elementos del Escuadrón Acuático lograron rescatar en diversos puntos a un total de cinco turistas nacionales y un extranjero que fueron jalados a mar adentro sin que estos lograran salir y sus vidas se pusieron en riesgo.

Las autoridades de seguridad pública informaron que en la zona conocida como playa Pinitos, el jovencito surfista Bruce “N”, de 16 años y de origen asiático, fue arrastrado mar adentro por las olas en una zona rocosa, por lo que el equipo de salvamento logró sacarlo sin necesidad de brindarle asistencia médica.

Gustavo Espinoza Bastidas, comandante del Escuadrón de Salvamento Acuático de Mazatlán, explicó que pese a la colocación de banderines de colores con los que se advierte las condiciones de peligro, muchos turistas no le dan importancia y se meten a bañar.

Dio a conocer que en playa Camarones una joven visitante del estado de Jalisco que se metió al mar fue sorprendida por olas de retorno, por lo que esta tuvo que solicitar auxilio para ser sacada a tierra, ya que pese a sus esfuerzos era jalada a la parte honda.

Lo mismo sucedió con dos hombres y una mujer turistas del vecino estado de Sonora, los cuales se metieron a bañar, en el mismo sector, donde las olas se intensificaron, por lo que, al ser jalados hacia dentro, estos tuvieron que ser rescatados y puestos en tierra firme.

Otro visitante nacional que ingresó al mar cuando había mal tiempo y fuertes vientos, fue jalado por la corriente, por lo que el personal del Escuadrón de Rescate Acuático tuvo que intervenir para ponerlo a salvo en tierra firme.

