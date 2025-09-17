Más Información
Viaja a México subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera de EU para analizar estrategias contra el tráfico de drogas
Simulacro Nacional del 19 de septiembre: México tendrá por primera vez un alertamiento a través de telefonía celular
Culiacán.- Se busca a dos hombres y una mujer que fueron reportados como privados de su libertad por un grupo armado que los sacó de una vivienda en el fraccionamiento Santa Rocío, en la capital del estado, sin que se dieran a conocer las identidades de las víctimas.
Los vecinos de dicho sector reportaron a las líneas de emergencia que varios hombres armados que viajaban al parecer en dos vehículos se llevaron por la fuerza a dos hombres y a una mujer, los cuales presentaron resistencia.
Según la notificación que se recibió, la privación de la libertad de las tres personas ocurrió sobre la calle Desierto de las Palmas, en el fraccionamiento Santa Rocío, por lo que en forma inicial fuerzas federales y policías municipales y estatales iniciaron la búsqueda de las personas armadas y las víctimas.
Familias desplazadas de Santiago Yosondúa, Oaxaca, arriban a la CDMX; exigen intervención de Sheinbaum
afcl/LL