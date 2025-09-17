Culiacán.- Se busca a dos hombres y una mujer que fueron reportados como privados de su libertad por un grupo armado que los sacó de una vivienda en el fraccionamiento Santa Rocío, en la capital del estado, sin que se dieran a conocer las identidades de las víctimas.

Los vecinos de dicho sector reportaron a las líneas de emergencia que varios hombres armados que viajaban al parecer en dos vehículos se llevaron por la fuerza a dos hombres y a una mujer, los cuales presentaron resistencia.

Según la notificación que se recibió, la privación de la libertad de las tres personas ocurrió sobre la calle Desierto de las Palmas, en el fraccionamiento Santa Rocío, por lo que en forma inicial fuerzas federales y policías municipales y estatales iniciaron la búsqueda de las personas armadas y las víctimas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL