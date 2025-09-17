Más Información

Simulacro Nacional del 19 de septiembre: México tendrá por primera vez un alertamiento a través de telefonía celular

Simulacro Nacional del 19 de septiembre: México tendrá por primera vez un alertamiento a través de telefonía celular

Inician consultas rumbo a la revisión del T-MEC; en México durarán 60 días

Inician consultas rumbo a la revisión del T-MEC; en México durarán 60 días

Dos Bocas, edén del huachicol; criminales sobornaron a marinos

Dos Bocas, edén del huachicol; criminales sobornaron a marinos

¿Qué es y cómo activar las notificaciones del Sistema de Alertamiento Masivo?

¿Qué es y cómo activar las notificaciones del Sistema de Alertamiento Masivo?

Fallece chofer de la pipa que explotó en Puente de la Concordia; asciende a 19 la cifra de muertos

Fallece chofer de la pipa que explotó en Puente de la Concordia; asciende a 19 la cifra de muertos

Sustituyen a comandante militar que reveló orden de aprehensión contra Hernán Bermúdez en Tabasco

Sustituyen a comandante militar que reveló orden de aprehensión contra Hernán Bermúdez en Tabasco

Esta mañana arribaron a la Ciudad de México las familias víctimas de desplazamiento forzado de la comunidad de Buenavista, , para exigir la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y que ésta garantice el retorno seguro a sus hogares.

Las víctimas prevén pernoctar de manera indefinida en las calles de la capital del país hasta lograr una solución a sus demandas.

Mañana se cumple un mes que fueron obligados a abandonar su comunidad luego de que un grupo armado de Santa María Yolotepec los agredió con disparos de armas de fuego, incendio sus casas y sus animales tuvieron que ser abandonados.

Foto: Especial
Foto: Especial

Desde entonces, las familias integradas por mujeres, hombres, niños, niñas y adultos mayores, han vivido en la intemperie sin acceso a un techo, vivienda, salud y trabajo que les permita vivir de manera digna.

La decisión de trasladarse a la Ciudad de México, explicaron, es porque no encontraron voluntad del gobierno del estado para garantizar que puedan regresar a su comunidad en condiciones seguras, así como tampoco, para detener a los responsables del desplazamiento forzado que sufrieron.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses