Esta mañana arribaron a la Ciudad de México las familias víctimas de desplazamiento forzado de la comunidad de Buenavista, Santiago Yosondúa, para exigir la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y que ésta garantice el retorno seguro a sus hogares.

Las víctimas prevén pernoctar de manera indefinida en las calles de la capital del país hasta lograr una solución a sus demandas.

Mañana se cumple un mes que fueron obligados a abandonar su comunidad luego de que un grupo armado de Santa María Yolotepec los agredió con disparos de armas de fuego, incendio sus casas y sus animales tuvieron que ser abandonados.

Foto: Especial

Desde entonces, las familias integradas por mujeres, hombres, niños, niñas y adultos mayores, han vivido en la intemperie sin acceso a un techo, vivienda, salud y trabajo que les permita vivir de manera digna.

La decisión de trasladarse a la Ciudad de México, explicaron, es porque no encontraron voluntad del gobierno del estado para garantizar que puedan regresar a su comunidad en condiciones seguras, así como tampoco, para detener a los responsables del desplazamiento forzado que sufrieron.

afcl/LL