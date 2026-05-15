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Elementos de Bomberos y Protección Civil del combatieron dos incendios, el primero de ellos en un vertedero clandestino y el segundo en una empresa.

De acuerdo con un reporte oficial, en ambos siniestros no se registraron personas lesionadas ni fallecidas.

Uno de los incidentes ocurrió en un vertedero clandestino ubicado en la colonia Reserva 4 del puerto de Veracruz, donde las llamas se habían salido de control.

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Los efectivos realizaron una larga jornada de combate, confinamiento y enfriamiento para evitar la propagación del fuego ocasionado por la acumulación de residuos sólidos y materiales altamente inflamables.

Además, los bomberos atendieron un siniestro en las instalaciones de la empresa Productora Mexicana de Arroz, ubicada sobre la carretera Veracruz-Cardel

En el sitió fueron activados los protocolos de seguridad y evacuación preventiva del personal.

Los bomberos atendieron un siniestro en las instalaciones de la empresa Productora Mexicana de Arroz. Foto: Especial
Los bomberos atendieron un siniestro en las instalaciones de la empresa Productora Mexicana de Arroz. Foto: Especial

Las maniobras permitieron controlar el riesgo sin registrar personas lesionadas ni afectaciones mayores durante la emergencia.

La alcaldesa de Veracruz, Rosa María Hernández Espejo, exhortó a la población a evitar acciones que puedan generar situaciones de riesgo, debido al peligro que representan para las familias, el medio ambiente y el uso considerable de agua para atenderlas.

Y reconoció la labor del personal que participó en ambas emergencias, así como la coordinación operativa y la rápida respuesta para proteger a la población, prevenir mayores riesgos y salvaguardar tanto la integridad de la ciudadanía como la del personal de los cuerpos de auxilio.

afcl

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