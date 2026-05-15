Una persona murió y 26 más resultaron heridas por la explosión de un tanque de gas durante las fiestas patronales en honor del Señor de la Ascensión en Amatitán, Jalisco.

El incidente ocurrió la noche del jueves afuera de la parroquia del pueblo, donde se quemaba pirotecnia y una chispa llegó hasta el tanque de gas de un puesto de alimentos que estalló y provocó un incendio.

Bomberos y paramédicos de diversas corporaciones acudieron al lugar para atender a los heridos y trasladarlos a diferentes hospitales en Guadalajara, Zapopan, Magdalena y Tequila.

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La zona fue acordonada por las autoridades municipales mientras que la Fiscalía del Estado abrió una investigación para determinar si hubo alguna omisión en las medidas de seguridad que se deben seguir para este tipo de eventos.

Desde que fueron atendidas en el lugar, seis de las personas lesionadas fueron reportadas como graves y la mañana de este viernes la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco informó que una de ellas falleció.

Se trata de una mujer de 52 años que sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en gran parte del cuerpo y lesiones causadas por la explosión.

En primera instancia la mujer fue llevada al hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social en Tequila, de donde la derivaron a Guadalajara para recibir atención especializada, sin embargo, por la gravedad de sus lesiones cayó en un paro cardiorrespiratorio antes de ser trasladada.

afcl