Cuernavaca, Mor.- La Policía Morelos realizó un operativo de revisión en el penal de Atlacholoaya y decomiso 648 envoltorios de “China White” (heroína blanca en polvo) con un peso de 98 gramos, 500 dosis de cocaína con un peso de 124 gramos y 192 envoltorios de piedra con un peso de 33 gramos.

La intervención policial, dijo el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana en el estado, Miguel Ángel Urrutia Lozano, tuvo como origen la intoxicación de un custodio con esa droga el pasado viernes. El custodio se encuentra en proceso de separación del cargo.

Las autoridades penitenciarias localizaron el dormitorio donde el custodio recibió y consumió la droga y por la noche del martes se realizó el operativo en las áreas comunes de ese dormitorio y encontraron los estupefacientes.

“Gracias a que pusimos cámaras (de video), porque antes no se tenían, se presentó un aseguramiento importante de drogas y ayer en la noche fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado”, informó el jefe policiaco.

Por la mañana, la Policía Morelos levantó un mensaje escrito por el que exigen al secretario de Seguridad estatal la destitución inmediata de varios encargados del penal de Jojutla, a quienes señalan por supuestos actos de extorsión, violencia y control de actividades ilícitas dentro de la celda conocida como “La Loba”. Asimismo, advierten que, de no cumplirse sus demandas, realizarán “una limpia” tanto dentro como fuera del penal, extendiendo las amenazas a custodios y familiares.

Por su parte, el jefe de la Policía Morelos informó que para el 2026 están solicitando aumento de presupuesto para la compra de un equipo de Rayos X para establecer puntos de revisión e impedir el paso de drogas al sistema penitenciario.

