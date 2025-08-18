Culiacán.- El Ayuntamiento de Culiacán realiza labores de limpieza en canales y calles que presentaron deslaves y taponamientos parciales en el sistema pluvial por la basura y otros objetos que fueron arrastrados por la corriente y que provocaron en algunos sectores de la ciudad inundaciones de casas.

Jesús Bill Mendoza, titular de Protección Civil Municipal, señaló que estos trabajos tienen como objetivo evitar nuevas inundaciones y afectaciones durante la actual temporada de lluvia, como sucedió la madrugada del domingo pasado.

Comentó que personal de Obras Públicas y de Protección Civil con auxilio de maquinaria especializada logró retirar escombros y basura que impidieron que el servicio pluvial lograra desalojar rápidamente el agua que se acumuló por lluvias.

La jornada de limpieza se llevó a cabo en las colonias Agrarista Mexicana, Ignacio Allende, Chapultepec, Buena Vista, Seis de Enero, Residencia Hacienda y Villa Universidad, donde cruza el arroyo del Piojo, el cual se desbordo y causó inundaciones en diez viviendas, cuyas familias fueron auxiliadas.

Foto: Especial

Jesús Bill explicó que las fuertes lluvias que fueron acompañadas de vientos y tormentas eléctricas en la capital del estado durante la madrugada del domingo pasado, causaron daños de diez viviendas de la colonia Ignacio Allende y provocaron que cinco personas quedaran varadas en un automóvil.

Además, señaló que los cuerpos de auxilio lograron rescatar a cinco personas que quedaron atrapadas en un automóvil al cruzar una calle inundada de la colonia Agustina Ramírez, sin que presentaran lesiones.

La intensidad de las lluvias que azotaron durante la madrugada provocó el desbordamiento de la presa derivadora que se ubica muy cerca del Congreso del Estado, por lo que tuvo que ser cerrada la circulación en forma temporal.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL