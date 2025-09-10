La gobernadora de Quintana Roo Mara Lezama, presentó el Catálogo de Experiencias Turísticas “Viajes por el Mundo Maya” en Tihosuco y dijo que forma parte de la justicia social al pueblo maya, quien, aseguró, dejaron de ser espectadores para convertirse en protagonistas del éxito turístico.

Durante su mensaje, la Gobernadora dijo que este Catálogo refleja la historia, cultura y grandeza como pueblo Maya, pero también el trabajo coordinado con SECTUR, FONATUR, de la mano con la UNESCO, que por primera vez respalda una iniciativa de ese nivel.

“Hoy en un día histórico, hoy estamos visibilizando el turismo comunitario, queremos que el mundo entero conozca lo que somos, que los propios habitantes sean protagonistas, que sean ellos los que platiquen la historia del Mundo Maya”, afirmó la gobernadora de Quintana Roo.

Lee también Concretan acceso libre a Playa Mangle y Parque El Jaguar para residentes de Tulum

Compartió la mandataria estatal que a través de este Catálogo, se visibilizarán experiencias únicas, como la cueva de las serpientes, el bordar con las mujeres mayas de Xpichil, disfrutar la música del Mayapax. Pero, además, se genera derrama económica directa.

Por su parte, el representante de la UNESCO en México Andrés Morales, expresó que para crear este catálogo pasó año y medio, con 8 criterios que incluyen la gestión comunitaria, autenticidad, derrama económica en lo local, inclusión de las mujeres, patrimonio con valor cultural, impacto sostenible, entre otros.

¿Qué experiencias ofrece el Catálogo?

El Catálogo de Experiencias Turísticas “Viajes por el Mundo Maya” puede encontrarse en la plataforma visitmexico.com y contempla 42 experiencias turísticas que conforman las Rutas Turísticas Interestatales del Mundo Maya: Ruta Guerra de Castas (Q. Roo – Yucatán), Ruta Arqueológica del Sur (Q. Roo – Campeche), Ruta Puuc (Yucatán – Campeche) y Ruta Sierra (Tabasco – Chiapas).

Entre estas 42 experiencias Quintana Roo ofrece seis: Cueva de las Serpientes – Comunidad de Kantemó, José María Morelos; Selva y Chicle – Sendero Yu’um K’áax, Comunidad de Chunhuhub, Felipe Carrillo Puerto; Taller de Bordado Artesanal – Comunidad de X-Pichil, Felipe Carrillo Puerto; Nado en canales de la Laguna Chunyaxché – Comunidad de Muyil, Felipe Carrillo Puerto; U Belilek – Comunidad de Tihosuco, Felipe Carrillo Puerto; y Ko’ox Ich Kool (Vamos a la Milpa) – Comunidad de Señor, Felipe Carrillo Puerto.

Lee también Xel-Há: cuánto cuesta la entrada todo incluido

Josefina Rodríguez Zamora, titular de la SECTUR, destacó que México se convierte en el primer país en tener un Catálogo de experiencias turísticas con el respaldo de la UNESCO.

Este turismo comunitario beneficia a 76 comunidades mayas de manera directa, en Maya Ka´an, una zona rural con potencial turístico en los municipios de Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos, en donde más de 105 mil habitantes ofrecen actividades y experiencias mediante un sistema comunitario y vivencia, y uno más de ecoturismo y aventura.

Al dar la bienvenida a Tihosuco, la presidenta municipal de Felipe Carrillo Puerto Mary Hernández, destacó la importancia de este Catálogo, pues permitirá mostrar al mundo la grandeza del Mundo Maya, a través del turismo comunitario como motor de bienestar.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/bmc