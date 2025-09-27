Las fuertes lluvias ocasionadas por el huracán Narda que se han presentado en los últimos días en varios estados han provocado la muerte de por lo menos dos personas en Culiacán y Jalisco, además de desbordamientos de canales y ríos, deslaves e inundaciones.

En la capital del estado de Sinaloa, Matías “N” de nueve años de edad, falleció al ser arrastrado por una corriente mientras jugaba en la calle, mientras que decenas de conductores quedaron atrapados en sus vehículos al intentar cruzar calles y avenidas inundadas.

En el fraccionamiento Cañadas, el menor que jugaba bajo una intensa lluvia en la calle Sierra Madre, fue arrastrado por la corriente y quedó atrapado debajo de un carro de donde fue rescatado por su familia y trasladado a un hospital donde falleció.

En ese mismo fraccionamiento, las lluvias provocaron que el nivel del agua en algunas calles subiera más de un metro, por lo que decenas de conductores tuvieron que ser rescatados por los cuerpos de auxilio.

Aurelio Roy Navarrete Cuevas, titular de Protección Civil del estado, explicó que, de acuerdo con los pronósticos, las precipitaciones pluviales se van a mantener en los próximos cuatro días en la entidad.

En tanto, las lluvias en Jalisco provocaron la muerte de un joven que vivía en una casa improvisada en la parte baja de un talud en una zona de poca infraestructura urbana en Tlaquepaque.

El reblandecimiento del terreno provocó que toneladas de tierra cayeran sobre la vivienda, por lo que vecinos pidieron el apoyo de elementos de Protección Civil y Bomberos; sin embargo, al localizar al joven ya se encontraba sin vida, por lo que se convirtió en la víctima número 19 del temporal en Jalisco.

En Nayarit las precipitaciones de la noche del jueves provocaron deslaves e inundaciones en comunidades de al menos siete municipios, principalmente en el norte del estado; en Acaponeta, en los límites con Sinaloa, 250 viviendas se vieron afectadas cuando desbordó el arroyo La Viejita, por lo que algunas familias debieron resguardarse en albergues temporales.

En Hidalgo, las intensas lluvias registradas este jueves en varios municipios del estado, incluido Tula, provocaron el desbordamiento del canal ubicado en la colonia El Salitre, así como anegamientos en diversas partes de la ciudad. Además, un tramo de la carretera México–Tampico, a la altura del Tlaxcango, en Tenango de Doria, colapsó debido a la humedad.

En el caso de Tula, elementos de Protección Civil y Bomberos realizaron un operativo ante los reportes vecinales sobre las afectaciones que dejó la lluvia en colonias como El Cielito, Dengui, El Llano, Primera Sección, Ignacio Zaragoza, San Lorenzo Iturbe, Unidad Pemex, 16 de Enero y la zona de El Salitre.

En Lolotla, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes informó sobre el colapso de un tramo de la carretera a la altura del kilómetro 140+000. La humedad ocasionó el desprendimiento de la cinta asfáltica, lo que representa un riesgo.

Ante ello, se determinó el cierre total de la vialidad, con medidas coordinadas entre autoridades municipales, estatales y personal de la dependencia federal.