Nuevo Laredo.- Poco más de cuatro pulgadas de lluvia bastaron para inundar Nuevo Laredo, Tamaulipas, dejando a diez sectores anegados, así como daños en vehículos y viviendas.

La alcaldesa Carmen Lilia Cannturosas realizo un recorrido por la ciudad a fin de constatar los daños y disponer apoyo para las familias que resultaron afectadas.

Entre los sectores afectados se encuentran: Paso desnivel Anáhua, El ISSSTE, Venustiano Carranza a calle Lincoln, Obregón y Paseo Colón, México de Venezuela a Maclovio Herrera y el arroyo de la Colonia Francisco Villa.

A fin de apoyar a la ciudadanía, se dispusieron 15 unidades de tránsito que están en servicio para apoyo vial, y se contó con servicio de grúa para quien lo requiera marcando al 072.

Protección Civil municipal dio a conocer que las lluvias continuarán, por lo que se invitó a seguir las redes oficiales para mantener un canal de comunicación.

Foto: Especial

Algunos planteles educativos suspendieron clases ante las inundaciones que dejaron las intensas lluvias registradas durante la madrugada de hoy.

La alcaldesa destacó que el trabajo de prevención en canales y drenes permitió que el agua se desfogue de manera rápida en las colonias.

Destacó que la mesa de Protección Civil se mantendrá a fin de llevar apoyo a quien lo requiera por lo que las dependencias municipales siguen en alerta ante la posibilidad de más lluvias.

Informo que el arroyo El Coyote incrementó su nivel tras la lluvia intensa, pero se encuentra funcionando correctamente, captando y desahogando el agua de las calles aledañas.

Actualmente se trabaja también en liberar pasos a desnivel que se inundaron a fin de que automovilista transporte público puedan circular sin peligro.

afcl/LL