LA PAZ, BCS., 19 de febrero.- Docentes del sistema de Telebachillerato Comunitario en Baja California Sur iniciaron protestas ante el Gobierno del estado, tras denunciar que no han recibido su salario en lo que va de 2026.

Con mantas y pancartas se plantaron en Palacio de Gobierno y en sus escuelas para visibilizar su caso, y refirieron que van más de 50 días sin salario y exigieron el respeto a sus derechos laborales.

Judith Peralta Estrada, representante estatal del Frente Único Nacional de Telebachillerato Comunitario declaró a medios que trabajarán bajo protesta por que han sido amenazados con que perderán su empleo si mantienen un plantón indefinido.

Indicó que no buscan afectar a los estudiantes, los cuales ascienden a alrededor de 2 mil en todo el estado, sino mostrar una realidad que enfrentan y que las autoridades locales no han dado solución.

De acuerdo con la docente, se les adeudan a 166 profesores de este sistema su salario de 2026 y esta situación se arrastra por que no han tenido certeza laboral en más de una década, razón por la cual tienen una demanda contra el Gobierno del estado para que procedan con la regularización.

“Ahora nos quieren obligar a firmar un contrato por un año y eso afectaría nuestra antigüedad. Anteriormente no lo estaban solicitando, pero como demandamos ahora sí y esto nos afecta por que lo que no quieren hacer es reconocer todos los años que ya hemos laborado”, comentó.

La dirigente insistió en que estarán trabajando bajo protesta y realizarán plantones intermitentes para no afectar ni a los estudiantes ni poner en mayor riesgo su trabajo, pero urgió a las autoridades a responsabilizarse y cumplir con el compromiso de regularización y de pago de salarios.

