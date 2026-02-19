Tijuana. – Con más de ocho Unidades Preventivas de Salud en operación y 41 mil personas afiliadas, el programa “Tijuana Saludable” consolida su expansión como una de las principales estrategias sociales del gobierno encabezado por Ismael Burgueño Ruiz.

A través de un comunicado se informó que el proyecto, que dio inicio con tres clínicas, hasta hoy suma espacios en delegaciones estratégicas de la ciudad como La Mesa, Sánchez Taboada, Playas de Tijuana, Las Fuentes, El Dorado, Natura, Tijuana Progreso y Buena Vista Chamizal, con la meta de alcanzar 11 unidades en su fase de consolidación.

Señala que el programa brinda consultas médicas generales ilimitadas, atención dental, exámenes de la vista con entrega de lentes, estudios de laboratorio, medicamentos del cuadro básico y seguimiento preventivo, todo sin costo para las y los afiliados.

Este modelo municipal de atención busca atender de manera directa a comunidades rezagadas, reduciendo barreras económicas y fortaleciendo el acceso oportuno a servicios básicos de salud.

El alcalde destacó que se está generando bienestar porque es la manera en que trabajan los gobiernos transformadores. “La prevención nos corresponde y este programa no debe politizarse”.

“Cuando hay trabajo en equipo y coordinación hay gobernabilidad; esto es muestra de que el recurso se está administrando correctamente”, enfatizó.

Reiteró que “Tijuana Saludable” no sustituye al sistema nacional de salud, sino que lo complementa desde el ámbito municipal, reforzando la atención preventiva.

Se mencionó que la ampliación del programa se alinea con la política de salud universal impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, que se centra en garantizar el derecho a la salud como principio constitucional y eje de justicia social.

Con más de 41 mil afiliados y miles de consultas otorgadas, “Tijuana Saludable” avanza hacia su meta de beneficiar a más de 110 mil habitantes, consolidando una política pública municipal que coloca a las personas en el centro y reafirma el compromiso de construir bienestar desde el territorio, en coordinación con la visión nacional de la Cuarta Transformación.

