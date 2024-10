Cajeme, Sonora.- Hilario"N" de 72 años de edad, fue declarado culpable por el delito de feminicidio contra Alma Lourdes y acoso sexual contra Ana Itzel, ambas hermanas que trabajaban en una carnicería de Cajeme. Podría recibir una sentencia de más de 70 años de prisión.

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) dio a conocer detalles del Juicio Oral contra Hilario “N” por los hechos ocurridos el 19 de agosto de 2023 en una carnicería.

En audiencia del 15 de octubre el Juez emitió el fallo condenatorio en contra de Hilario “N” a quien encontró culpable por los delitos de feminicidio y acoso sexual.

El Juez explicó de forma detallada que los medios de prueba de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) fueron idóneos y pertinentes para demostrar la responsabilidad de Hilario “N”.

Hilario "N". Foto: Especial

La audiencia de Juicio Oral dio inicio el día lunes 23 de septiembre y desde ese día y hasta el 15 de octubre, el agente del Ministerio Público desahogó un aproximado de 30 testimonios, obteniendo un resultado positivo para la teoría del caso de la Fiscalía.

Será el próximo lunes 21 de octubre cuando el Juez dé a conocer la individualización de las sanciones que deberá imponer al acusado, siendo la pena máxima por el delito de feminicidio de 70 años y acoso sexual de 8 años.

Con estas acciones la Fiscalía General de Justicia del Estado de (FGJE) reiteró el compromiso de traer justicia para las víctimas directas e indirectas de estos hechos.

Los hechos ocurridos en 2023

De acuerdo a la carpeta de investigación se establece que el imputado, previamente, venía sosteniendo una conducta de acoso en perjuicio de Ana Itzel “N”, hermana de Alma Lourdes, ambas empleadas de la carnicería ubicada en las calles California esquina con Cajeme, en la colonia Zona Norte, en Ciudad Obregón, municipio de Cajeme.

Estos hechos derivaron en un altercado ocurrido cerca de las 09:30 horas del sábado 19 de agosto, el cual culminó con la expulsión del imputado del establecimiento por parte de empleados del comercio.

Ello generó la ira de Hilario “N”, quien se retiró del sitio para volver posteriormente, cerca de las 15:45 horas, con un arma de fuego tipo escuadra calibre .38 super, con la que abrió fuego en contra de Alma Lourdes “N”, privándola de la vida en el lugar para escapar después en una camioneta de color blanco.

La Fiscalía detalló que durante las primeras investigaciones se logró establecer la identidad y el domicilio del imputado, se ubicó en el lugar y se solicitó orden de aprehensión y cateo para la vivienda ubicada en la calle Puebla entre Cajeme y Tetabiate.

Alma Lourdes. Foto: Especial

Una vez que el Juez correspondiente otorgó la orden, esta se ejecutó por parte de elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), personal de Servicios Periciales de la FGJE y apoyo de distintas corporaciones de seguridad pública.

En el domicilio se logró la captura del imputado, asegurando además dos armas cortas y dos armas largas, entre otros indicios, que junto al imputado fueron puestos a disposición del Juez correspondiente.

La mañana del domingo 20 de agosto del 2023, se inició con la audiencia correspondiente, donde se formuló la imputación de Hilario “N” por los delitos de acoso sexual y feminicidio, buscando su vinculación a proceso penal, sin embargo, la defensa del mismo solicitó la ampliación del término constitucional a 144 horas.

Mientras el juicio seguía su curso, la familia de la víctima reclamaba justicia.

“Se hizo la justicia que tanto esperábamos”, dice madre de la víctima

Ciudad Obregón, Sonora, 16 de Octubre.– Tras un proceso largo y agotador, se ha confirmado la culpabilidad de Hilario N., de 71 años, por el asesinato de la joven Alma Lourdes en Ciudad Obregón. Este veredicto ha traído alivio y un sentido de justicia a los familiares de la víctima, quienes esperaban con ansias este momento desde el trágico suceso.

“Por fin tenemos la justicia que tanto esperábamos. Fue un proceso muy cansado. Ahorita me está explotando la cabeza porque no he podido ni dormir, la verdad. Dios nunca nos dejó”, expresó con dolor Idalia Valenzuela, madre de Alma Lourdes al salir de la sala de audiencias del Distrito Judicial 2 de Ciudad Obregón. En sus palabras, resaltó la fortaleza de su hija, quien luchó hasta el último momento de su vida.

La sentencia de Hilario N. se hará pública el próximo lunes, aunque ya se sabe que enfrentará una pena máxima de 70 años por feminicidio y 8 años adicionales por acoso sexual.

Alma Lourdes. Foto: Especial

“Este gran juez que tuvimos fue maravilloso, porque no se dejó intimidar por las cosas que la defensa pudo haber dicho. Siempre fue muy razonable y le damos las gracias”, indicó.

A pesar del dolor, Isabel Llamas, hermana de Alma Lourdes, se mostró agradecida con la actuación del juez: “Estamos satisfechos con el resultado, aunque nada nos devolverá a Alma”.

Para la familia, el cierre de este caso marca el fin de una lucha judicial que les ha costado noches de insomnio y un profundo sufrimiento. “Se hizo justicia, vamos a tener este cierre que tanto anhelamos y un poco de tranquilidad, aunque la ausencia de Alma nunca la voy a poder superar. La extraño todos los días, pero sé que su valentía hoy cobra una razón”, añadió Valenzuela, conmovida al recordar la valentía de su hija.

El juicio y el inminente fallo público son un hito importante en la lucha contra la violencia de género en Sonora. El caso de Alma Lourdes se suma a la creciente lista de feminicidios en México, una problemática que sigue exigiendo respuestas contundentes por parte de las autoridades y la sociedad.





