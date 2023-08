Hermosillo.- Con la exigencia de que se haga justicia, la familia de Alma Lourdes difundió audios de la joven gerente de la carnicería “Chihuahua” de Cajeme, que fue asesinada horas después de discutir con un cliente por acosar a una empleada.

“¿Por qué uno se tiene que aguantar?”, se preguntaba en una plática con una amiga después del altercado que tras el crimen se hizo viral en redes sociales.

Explicó a detalle lo que motivó la discusión. El hombre identificado como Hilario tenía dos semanas acosando a Ana, su hermana quien trabaja como cajera del comercio.

Tenía varios días muy insistente y decía que no le importaba. Ese día, el sábado 19 de agosto, de forma educada le pidió respeto para las empleadas, pero no lo tomó de buena forma.

"No fui grosera, me presenté, dígame su nombre, le estiré la mano y nada más le pido por favor que no me moleste a las muchachas que no les diga de cosas porque ya se quejaron de usted, le estoy pidiendo amablemente y se puso mal.

Lee también Cliente asesina a empleada de carnicería tras discusión en Cajeme, Sonora VIDEO

“Yo le dije a los muchachos, saben qué, no vamos a soportar esto, no se le va a cobrar y le di instrucciones a la cajera, no lo va a atender, yo lo voy a atender, si no quieres tú enfrentarte al problema yo lo atiendo, le dije. En eso fue cuando se puso a hablar por teléfono y le dijo a alguien, sí, tráeme tres plebes, la verdad yo no lo conozco si anduviera mal, pero no lo conocemos realmente, no sé qué clase de persona sea”.

“Son situaciones de toda la vida que lamentablemente como mujeres pasamos y hay muchas que no dicen mucho, ay no, son muchas cosas que me quedo pensando y ahorita más las confirmo”, expresó Alma Lourdes.

Hilario, en prisión preventiva acusado por los delitos de feminicidio y acoso sexual

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) ha formulado con esta fecha la imputación en contra de Hilario “N”, de 71 años, por los delitos de feminicidio y acoso sexual, tras los hechos ocurridos en un establecimiento comercial en Ciudad Obregón, donde perdiera la vida Alma Lourdes “N”, de 30 años.

La carpeta de investigación establece que el imputado, previamente venía sosteniendo una conducta de acoso en perjuicio de Ana Itzel “N”, hermana de la fallecida, ambas empleadas de una carnicería ubicada en las calles California esquina con Cajeme, en la colonia Zona Norte, en Ciudad Obregón.

Lee también Afectados por incendio de la Guardería ABC piden juicio político contra Zoé Robledo

Estos hechos derivaron en un altercado ocurrido cerca de las 09:30 horas del pasado sábado 19 de agosto, el cual culminó con la expulsión del imputado del establecimiento por parte de empleados del comercio, lo que generó la ira de Hilario “N”, quien se retiró del sitio para volver posteriormente, cerca de las 15:45 horas, con un arma de fuego tipo escuadra calibre .38 super, con la que abrió fuego en contra de Alma Lourdes “N”, privándola de la vida en el lugar para escapar después en una camioneta de color blanco.

Durante las primeras investigaciones se logró establecer la identidad y el domicilio del imputado, se ubica en el lugar y se solicita orden de aprehensión y cateo para la vivienda ubicada en la calle Puebla entre Cajeme y Tetabiate.

Una vez que el Juez correspondiente otorgó la orden, esta se ejecutó por parte de elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), personal de Servicios Periciales de la FGJE y apoyo de distintas corporaciones de seguridad pública, esto a las 22:00 horas.

La mañana del domingo 20 de agosto, se inició con la audiencia correspondiente, donde se formuló la imputación de Hilario “N” por los delitos de acoso sexual y feminicidio, buscando su vinculación a proceso penal, sin embargo, la defensa del mismo solicitó la ampliación del término constitucional a 144 horas, por lo que se realizará una segunda audiencia el próximo 25 de agosto.

El imputado permanecerá en prisión preventiva justificada a solicitud del juez, mientras esta representación social fortalece las investigaciones para lograr un proceso penal efectivo, en aras de obtener la pena más alta que en derecho corresponda.











Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.

afcl