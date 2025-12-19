Más Información

Ciudad Victoria.- En compañía elementos vestidos de Santa Claus, Grinch y duendes, policías tamaulipecos en estos días participan en un , al llevar los festejos de las a diferentes municipios de la entidad, en las que entregan dulces, juguetes y refrigerios.

En el municipio de Reynosa, visitaron la Escuela Primaria Pablo Latapi Sarre, ubicada en la colonia Ramón Pérez García, en la cual convivieron con la ; posteriormente, se recorrieron las colonias aledañas, entre ellas: Benito Juárez, Arecas y Capitán Carlos Cantú para entregar juguetes a niños y niñas de estos sectores.

Policías de Tamaulipas llevan posadas navideñas a municipios del estado; entregan juguetes y dulces. Foto: Especial.
En Matamoros, junto a personal de la coordinación municipal de la Guardia Estatal, acudieron a la comunidad El Mezquital, en donde en conjunto, entregaron juguetes y convivieron con las familias residentes.

Esta dinámica se llevó también al ejido El Refugio de Ciudad Victoria, en el cual se realizaron concursos y se partió la piñata en compañía de familias de la localidad.

En el municipio de Güémez, junto a personal de la Cruz Roja Mexicana Tamaulipas y de la Dirección de Tránsito Estatal, se visitó el Jardín de Niños Dolores Echevarría Esparza, ubicado en el ejido Plan de Ayala; en este espacio, además de la entrega de juguetes y dulces, se realizaron dinámicas para prevenir la violencia en la niñez.

