Tepoztlán, Mor.- A propuesta de un grupo de empresarios, Morelos podría habilitar la terminal aérea “Mariano Matamoros” como sitio de aerotaxis para llevar pasajeros hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), y así podrían acortar la distancia para tomar sus vuelos.

La gobernadora Margarita González Saravia informó que la propuesta resulta atractiva y podría interesar a los pasajeros de Cuernavaca con vuelos programados en el AIFA, porque la distancia que deben recorrer por tierra es demasiada.

Por aire, dijo la gobernadora, serían alrededor de 20 o 30 minutos y los costos resultarían menores en el AIFA para los vuelos a diferentes partes del país.

“Es una idea que tengo no planteado pero creo que podríamos trabajarla. No fue idea mía sino de unos empresarios que me lo plantearon, entonces puede funcionar. Creo que eso sería una cuestión muy importante para el Estado”, expresó.

En el caso de las líneas aéreas comerciales explicó que es un tema empresarial que muchas veces corresponde a ellos los estudios de costo-beneficio.

Recordó que cuando volaban líneas comerciales a Morelos se les pagaba un subsidio por cada asiento para asegurar el viaje, pero eso no conviene al gobierno del Estado porque si no funciona el vuelo entonces se convierte en un gasto inútil.

“Lo que sí estamos viendo de avance es el tema de la carga aérea. Ahí se va a inaugurar la línea”, dijo.

En octubre de 2024 la gobernadora Margarita González Saravia presidió la instalación de la Comisión Consultiva del Aeropuerto Internacional de Cuernavaca "Mariano Matamoros", donde aseguró que la reactivación de ese espacio estratégico traerá grandes beneficios para los morelenses.

La mandataria subrayó que en este proyecto convergen esfuerzos y voluntades del Gobierno de Morelos, el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (Marina de México), autoridades municipales y empresarios de diversos sectores.

El director general del Grupo Aeroportuario de Marina, Juan José Padilla Olmos, confirmó que el objetivo de asumir el 49% de las acciones de la terminal aérea era hacerla productiva en vuelos comerciales y transporte de carga y descarga, pero primero debían cumplir con normas que el aeropuerto no tenía actualizado en ese momento.

aov