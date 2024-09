Mérida, Yucatán.- Una estética canina de Mérida está involucrada en la muerte de Garfio, un perrito de apoyo emocional, que este fin de semana fue llevado por sus dueños para recibir un baño, pero horas después se los entregaron muerto.

Ramonara, una usuaria de Facebook, reveló que el pasado fin de semana, su perro Garfio falleció debido a una grave negligencia en el Spa Canino y Felino Marcos Rubio, sucursal Ciudad Caucel.

La dueña afirmó que Garfio estaba en perfectas condiciones de salud y murió por asfixia mientras estaba bajo el cuidado del citado spa canino.

“A las 11 am. aproximadamente Garfio salió contento y yo misma lo subí a la camioneta y lo metí a la caja, me sorprendió porque lo hizo muy fácil, me preguntaron si mordía y dije que no, era super noble”, señaló en la publicación.

"A las 12 me comentaron que necesitaba 2 sesiones de desenredo…y que estaría a las 3 pm listo, a las 3:34 pm me llaman y me dicen que si tenía tiempo de hablar, dije que sí para decirme que Garfio se sentía mal, pero que estaba bien”, compartió.

Ramonara indicó: A las 5:27 pm me llaman de otro número y me dicen que irán por mí a la casa....me subí a la camioneta de la estética y me llevaron al local en plaza Jade en Ciudad Caucel, al entrar a la puerta del local veo la peor imagen que pude ver en mi vida, Garfio en la mesa sin moverse, con su boca abierta y sus piernas tiesas y estiradas, me comentó el muchacho que supuestamente lo bañó: se acaba de morir”.

En su publicación la desconsolada dueña señaló que llamó al 911 por lo que llegaron agentes de la Policía Estatal de Investigación y del Semefo para hacerle la necropsia al lomito.

Manifestó que el perito veterinario determinó que la muerte de Garfio se debió a asfixia y que tenía un daño en la garganta, y que su fallecimiento ocurrió alrededor de las 3 de la tarde.

jf/rmlgv