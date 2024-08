Oaxaca de Juárez.- Usuarios de redes sociales denuncian que, desde el pasado lunes se han registrado casos de envenenamiento masivo de perros y gatos, en Etlatongo y Asunción Nochixtlán, comunidades de la región Mixteca de Oaxaca.

Según la denuncia se trata del hallazgo en Etlatongo de más de una docena de perros y gatos muertos, presuntamente producto de envenenamiento, lo que alertó a ciudadanos y a organizaciones dedicadas a la protección animal.

Ante ello, pobladores exigen al presidente municipal, Álvaro Rodríguez, una investigación y sanciones a los responsables.

Lee también Envenenan a lomitos en Hoctún, Yucatán; vecinos identifican al presunto responsable

Denuncian envenenamiento masivo de casi 30 perros y gatos en 2 municipios de la Mixteca de Oaxaca. Foto: Especial

Envenenamiento de animalitos enciende las alertas en la Mixteca oaxaqueña

A este descubrimiento se sumó uno similar este martes, luego de que 15 perros más aparecieron muertos en la colonia Emiliano Zapata, de Asunción Nochixtlán; por ello, pobladores también demandaron la intervención del presidente municipal Alfredo Feliciano López Santiago.

"Estamos completamente alarmados por esta situación, invitamos a todos los ciudadanos a dejar su denuncia en la regiduría de salud y en el ministerio público, si sabes quién fue no te quedes callado, recuerda que nosotros estamos detrás de todos ustedes para respaldarlos. No es posible que en plena fiesta patronal, estén pasando este tipo de actos, la solución no es matarlos de esta forma tan cruel, es esterilizar para combatir la sobrepoblación", señaló al respecto la Fundación Milagros, establecida en Nochixtlán.

Envenenamiento de animalitos enciende las alertas en la Mixteca oaxaqueña. Foto: Especial

La asociación convocó hoy a las y los pobladores a una manifestación hoy a las 16:00 horas en el palacio municipal de Nochixtlán.

La ley en vigor desde mayo de 2015 establece en el artículo 414 que en Oaxaca: "Se castigará con cárcel de seis meses a cuatro años y con multa de 500 a 1500 días de salario a quien dolosamente prive de la vida a una animal vertebrado".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro