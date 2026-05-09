Culiacán. - Peritos en criminalística, explosivos e incendios iniciaron las inspecciones y dictámenes del incendio que destruyó parte de la estructura de negocios de la Plaza Comercial Fiesta Las Palmas, en la ciudad de los Mochis, sin que se tengan evidencias de más víctimas entre los escombros.

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En algunas áreas del siniestro, que cobró la vida de cinco mujeres y un hombre y mantiene hospitalizadas a 12 personas más, los peritos no han podido ingresar ya que bomberos y protección civil trabajan para eliminar posibles riesgos para el personal.

En algunas áreas los peritos no han podido ingresar ya que bomberos y protección civil trabajan para eliminar posibles riesgos para el personal. Foto: Especial

Jesús Arnoldo Serrano Castelo, viceFiscal de la Zona Norte, dijo que 30 agentes de investigación y 15 peritos trabajan en el procesamiento del sitio del siniestro en la integración de los dictámenes para determinar las causas del voraz incendio.

Comentó que se ha brindado atención y ayuda a cerca de 60 locatarios que gestionan la recuperación de sus mercancías que quedaron en sus locales comerciales afectados por el intenso fuego que tardó 15 horas en poder ser sofocado en su totalidad.

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Sobre las seis personas que resultaron muertas en este siniestro identificadas como Agustín “N”, Estefanía “N”, su hija Mirna “N”, Rosa Amelia “N” y Martha “N”, ya fueron entregadas a sus familiares para su sepultura.

En algunas áreas los peritos no han podido ingresar ya que bomberos y protección civil trabajan para eliminar posibles riesgos para el personal. Foto: Especial

El alcalde de Ahome, Antonio Menéndez de Llano Bermúdez, indicó que se va brindar ayuda económica para gastos de sepelio a las familias de las víctimas que la requieran, ya que en algunos casos, las empresas donde ellas trabajaban han determinado sufragar estos gastos.

Señaló que en el caso de las 12 personas que aún permanecen hospitalizadas con lesiones graves se les brindará toda la atención necesaria por parte de las instituciones hospitalarias donde se encuentran internadas.

afcl