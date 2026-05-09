El incendio de la plaza comercial Fiesta Las Palmas, en Los Mochis, Sinaloa, dejó un saldo de, hasta el momento, seis personas fallecidas y 80 heridas, de las cuales sólo 18 permanecen hospitalizadas.

Roy Navarrete Cuevas, titular de Protección Civil del Estado, dio a conocer que bomberos de Guasave, del Fuerte, Juan José Ríos y de Sonora, así como rescatistas de organizaciones privadas, trabajaron hasta la mañana del viernes para sofocar el fuego.

A los propietarios de algunos negocios que quisieron ingresar a sus locales para rescatar parte de sus inventarios les fue negado el paso, ya que los peritos de la Fiscalía General del Estado ingresaron al inmueble para determinar las causas del incendio.

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